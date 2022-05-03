Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще сезон вместе? 38-летний Алвес хочет задержаться в Барселоне
А каталонцы и не против
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ноябре 2021-го года уже 38-летний Дани Алвес неожиданно вернулся в "Барселону". И не затерялся.
По данным испанского издания Marca, он может быть продлен до конца сезона 2022/23. Сам фулбек ждет предложение от каталонской команды и готов дать свое согласие.
Хави также готов еще на сезон оставить ветерана в команде. Он не так часто выходит на футбольное поле, однако имеет огромное влияние на раздевалку.
В текущей кампании на счету бразильского фулбека 13 матчей, один гол и три голевые передачи.
Популярное сейчас
- Вильярреал - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала ЛЧ
- Патриарх Кирилл заявил, что “россия никогда ни на кого не нападала"
- Динамо объявило сумму, собранную для Украины в благотворительном турне
- Лунин стал восьмым украинцем с чемпионским титулом в пяти крупнейших европейских лигах
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
Новости по теме
- 02:14 Прогнозы на футбол Исправить недоразумение. Галатасарай - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 17.03.2022
- 11:10 Зарубежные Алвес: Подписал бы я на месте боссов контракт с 38-летним? Только если его зовут Златан, Лео или Криштиану
- 17:23 Зарубежные Куман: Мы рискуем своим будущим в ЛЧ, поэтому должны дважды обыграть Динамо