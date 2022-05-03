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Еще сезон вместе? 38-летний Алвес хочет задержаться в Барселоне

Испания
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А каталонцы и не против

Еще сезон вместе? 38-летний Алвес хочет задержаться в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ноябре 2021-го года уже 38-летний Дани Алвес неожиданно вернулся в "Барселону". И не затерялся.

По данным испанского издания Marca, он может быть продлен до конца сезона 2022/23. Сам фулбек ждет предложение от каталонской команды и готов дать свое согласие.

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Хави также готов еще на сезон оставить ветерана в команде. Он не так часто выходит на футбольное поле, однако имеет огромное влияние на раздевалку.

В текущей кампании на счету бразильского фулбека 13 матчей, один гол и три голевые передачи.

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В статье: Барселона Даниэль Алвес
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Источник:
Marca

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