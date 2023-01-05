Матеу Лаос может завершить карьеру в конце сезона

Главный арбитр Антноиу Матео Лаос может завершить карьеру уже в конце сезона, сообщает журналист Гастон Эдул. Он не получил назначение на 16-й тур Ла Лиги.

В последних двух матчах он удалил двух игроков и отдного тренера: пострадали Жорди Альба и Винисиуса Коста в матче "Барселона" – "Эспаньол" (1:1) и Хорхе Сампаоли в матче Кубка Испании "Севилья" – "Линарес" (5:0). Тажке он показал желтую Хави.

Напомним, что Лаос также прославился скандальным матчем 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Нидерланды (2:2, 4:2). Тогда он показал 15 желтых карточек.