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Матеу Лаос может завершить карьеру в конце сезона

Испания
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Начались неудачи

Матеу Лаос может завершить карьеру в конце сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный арбитр Антноиу Матео Лаос может завершить карьеру уже в конце сезона, сообщает журналист Гастон Эдул. Он не получил назначение на 16-й тур Ла Лиги.

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В последних двух матчах он удалил двух игроков и отдного тренера: пострадали Жорди Альба и Винисиуса Коста в матче "Барселона" – "Эспаньол" (1:1) и Хорхе Сампаоли в матче Кубка Испании "Севилья" – "Линарес" (5:0). Тажке он показал желтую Хави.

Напомним, что Лаос также прославился скандальным матчем 1/4 финала чемпионата мира Аргентина – Нидерланды (2:2, 4:2). Тогда он показал 15 желтых карточек.

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В статье: Антонио Матеу Лаос
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