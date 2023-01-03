Лаос – Фати в матче Эспаньола с Барселоной: Нет, послушай меня, заткнись. Если будут хватать, не бей локтями, хорошо?

Главный арбитр встречи "Эспаньол" – "Барселона" (1:1) грубо объяснил нападающему "сине-гранатовых", что не позволено делать в матче. Он суммарно показал футболистам 15 желтых карточек и 2 красные.

Красные Лаос показал Жорди Альбе и Винисиусу Соузе на 78 и 80-й минутах соотвественно.

После одного из эпизодов он подозвал к себе Фати.

"Ансу, подойди, подойди. Теперь ты меня злишь. Нет, послушай меня, заткнись. Подожди. Посмотри на меня, посмотри на меня. Даже если тебя будут хватать, не бей локтями, хорошо?" – сказал Лаос молодому воспитаннику "блауграны".

Кадры показали в передаче El Día Después. Камера весь матч следила за арбитром и это позволило услышать, что Лаос говорил футболстам.

Примечательно, что Фати получил желтую ещё на 25-й минуте встречи за грубую игру.

Напомним, что "Эспаньол" пытается оспорить результат матча, так как в нем принимал ранее дисквалифицированный Роберт Левандовский.