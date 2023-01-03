  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лаос – Фати в матче Эспаньола с Барселоной: Нет, послушай меня, заткнись. Если будут хватать, не бей локтями, хорошо?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лаос – Фати в матче Эспаньола с Барселоной: Нет, послушай меня, заткнись. Если будут хватать, не бей локтями, хорошо?

Испания
(1 голосов)

Судья показал в том матче 15 желтых и 2 красные карточки

Лаос – Фати в матче Эспаньола с Барселоной: Нет, послушай меня, заткнись. Если будут хватать, не бей локтями, хорошо?

Фото: sport.es

Новина українською

Главный арбитр встречи "Эспаньол" – "Барселона" (1:1) грубо объяснил нападающему "сине-гранатовых", что не позволено делать в матче. Он суммарно показал футболистам 15 желтых карточек и 2 красные.

Красные Лаос показал Жорди Альбе и Винисиусу Соузе на 78 и 80-й минутах соотвественно.

После одного из эпизодов он подозвал к себе Фати.

"Ансу, подойди, подойди. Теперь ты меня злишь. Нет, послушай меня, заткнись. Подожди. Посмотри на меня, посмотри на меня. Даже если тебя будут хватать, не бей локтями, хорошо?" – сказал Лаос молодому воспитаннику "блауграны".

Кадры показали в передаче El Día Después. Камера весь матч следила за арбитром и это позволило услышать, что Лаос говорил футболстам.

Примечательно, что Фати получил желтую ещё на 25-й минуте встречи за грубую игру.

Напомним, что "Эспаньол" пытается оспорить результат матча, так как в нем принимал ранее дисквалифицированный Роберт Левандовский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Антонио Матеу Лаос Эспаньол (Барселона) Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
__Grab__ (Костопіль)
03.01.2023 в 18:40
"Пєрєс фсьо купіль"...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде