Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона отправит предложение контракта Бускетсу на этой неделе
Есть шанс, что капитан останется
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" предложит новый контракт капитану команды Серхио Бускетсу на этой неделе, сообщает Mundo Deportivo. Сегодня агент игрока Хосеп Мария Оробич встретился с руководством клуба.
Контракт Серхио рассчитан до конца сезона. Его срок истекает 30-го июня.
Серхио хотел бы остаться в "Барселоне" ещё на один сезон. Если предложение "сине-гранатовых" не устроит капитана, он будет выбирать между другими вариантами. Сообщалось, что у испанского опорника есть предложения из США и Саудовской Аравии.
Бускетс сыграл в этом сезоне 32 матча и отдал 3 голевые передачи. 34-летний полузащитник провел за клуб 712 матчей.
Популярное сейчас
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
- Цыганков против Атлетико, Шахтер в ЛЕ и Динамо - Заря. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- Нива Бузова обыгрывает Чайку в зимнем Кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО