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Барселона отправит предложение контракта Бускетсу на этой неделе

Испания
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Есть шанс, что капитан останется

Барселона отправит предложение контракта Бускетсу на этой неделе

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" предложит новый контракт капитану команды Серхио Бускетсу на этой неделе, сообщает Mundo Deportivo. Сегодня агент игрока Хосеп Мария Оробич встретился с руководством клуба.

Контракт Серхио рассчитан до конца сезона. Его срок истекает 30-го июня.

Серхио хотел бы остаться в "Барселоне" ещё на один сезон. Если предложение "сине-гранатовых" не устроит капитана, он будет выбирать между другими вариантами. Сообщалось, что у испанского опорника есть предложения из США и Саудовской Аравии.

Бускетс сыграл в этом сезоне 32 матча и отдал 3 голевые передачи. 34-летний полузащитник провел за клуб 712 матчей.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона
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Источник:
mundodeportivo.com

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