Барселона отправит предложение контракта Бускетсу на этой неделе

"Барселона" предложит новый контракт капитану команды Серхио Бускетсу на этой неделе, сообщает Mundo Deportivo. Сегодня агент игрока Хосеп Мария Оробич встретился с руководством клуба.

Контракт Серхио рассчитан до конца сезона. Его срок истекает 30-го июня.

Серхио хотел бы остаться в "Барселоне" ещё на один сезон. Если предложение "сине-гранатовых" не устроит капитана, он будет выбирать между другими вариантами. Сообщалось, что у испанского опорника есть предложения из США и Саудовской Аравии.

Бускетс сыграл в этом сезоне 32 матча и отдал 3 голевые передачи. 34-летний полузащитник провел за клуб 712 матчей.