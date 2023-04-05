Капитан Осасуны с клубом от борьбы за место в Сегунде. Вчера он вышел в финал Кубка Испании

Июнь 2015 года. Стадион "Нова Креу". Последний тур Сегунды. Уже официально вылетевший "Сабадел" принимает "Осасуну", которая находится в шаге от вылета. Немотивированные хозяева забили два быстрых гола и сели в оборону. Игроки "Осасуны" провисели весь матч на воротах Давида де Наваса, но тот тянул все.

На 77-й минуте памплонцы уже почти без надежды подавали угловой. Защитник "Сабадела" оказался первым на мяче, но запустил свечу над собственным штрафным. Мяч опускался у дальней штанги, в том же месте оказался и Давид Гарсия — 21-летний центральный защитник, воспитанник академии. Он продавил оппонента и пробил головой точно в дальний угол. Его гол вдохновил партнеров продолжать давить. 91 минута, еще подача, удар Флано - 2:2. "Осасуна" спаслась.

За восемь лет клуб пережил все: от дна Сегунды и экономических трудности до возвращения в Примеру и стабильности Аррасате. Этот сезон самый успешный в новейшей истории: как никогда близка зона еврокубков и финал Кубка Короля. Давид Гарсия все это время вместе с родным клубом.

Его личный путь также похож на качели. Сначала от перспективного питомца, который уже в 21 играл в старте и был героем - до потери места в составе и аренды в "Леонессу" из третьего дивизиона. Но наоборот: от того, кто оказался не нужен клубу Сегунды — до того, на кого больше всего полагается главный тренер. Гарсия стал одним из ключевых игроков в прорыве к Примере и в последующих годах под руководством Аррасате. Этот год – кульминация развития: капитанская повязка, супер-успешный сезон в клубе и первый вызов в сборную в 29 лет. Он стал самым возрастным дебютантом в истории испанской сборной. Аррасате говорит, что это вполне заслуженно:

"Это все плоды упорной работы. Давид уже давно играет на высоком уровне. Игра в пас всегда была одной из его добродетелей. Но он добавил в надежности, дуэлях, контроле защитной линии и выходе из-под прессинга. Он значительно улучшился. Сейчас это — совершенный игрок".

Аррасате не лукавит. Надежная защита - основа успеха "Осасуны". В этом сезоне они пропустили всего 27 голов в 27 матчах. При том, что вратари команды играют очень средне. Гарсия обычно хорошо работает с мячом, но также лидер команды по перехватам и один из лидеров всей лиги по выносам.

#lafotodeldiaosasuna #osasuna esta dedicada a @PateJose que se que le encanta debut de Unai Garcia con Osasuna pic.twitter.com/b8gOYFlIGW — Taps (@navarradeporte) January 29, 2020

Дебют в сборной также получился сильным индивидуально, хотя команда и проиграла. Из 13 дуэлей, которые у него были, он выиграл 10, в том числе 6 из 8 на втором этаже. При этом одна из проигранных дуэлей была вообще в чужой штрафной. Это лучший результат для дебютного матча за сборную Испании с того момента, как подобную статистику начали собирать с сентября 2006 года.

В чемпионате дела обстоят тяжело — у "Осасуны" всего 1 победа в 10 последних матчах. Но в кубке прошли "Бетис" и "Севилью". В первом матче полуфинала победили "Атлетик" 1:0. В преддверии ответного матча Давид вспоминал тот же матч против "Сабадела":

"Мы пережили очень плохие времена. Люди плакали, выходя со стадиона. Мы должны ценить то, откуда пришли. Если бы не тот гол на последней минуте, мы бы говорили о чем-то другом. Все эти годы клуб шел курсом постоянного роста. В полуфинале мы попробуем доказать это".

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В финале будет ждать либо "Барселона", либо "Реал". Но шансы есть: "Осасуна" в этом сезоне уже отбирала очки у "Реала" на "Бернабеу", а Гарсия забивал "Барселоне". Было бы очень красиво, если бы Давид привел команду к первому большому трофею.

Мальчик из Памплоны, проведший здесь всю карьеру. И пришел сквозь тернии к звездам.