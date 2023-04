Примера. Осасуна и Ла Реал победили с позиции фаворита, мощный матч братьев Уильямс

"Осасуна" отпраздновала выход в финал Кубка короля, а "Эльче" стал еще ближе к официальному вылету из Примеры.

Счет матча, скорее, по игре. "Эльче" поддерживал приличное качество футбола только до перерыва.

На этом отрезке у гостей момент упустил Бойе, у хозяев - Барха. В итоге первыми забили зелено-полосатые - это Моренте элегантно разобрался с защитником и вратарем после заброса из глубины.

А что "Осасуна"? Ей не хватало тонкости в финальной трети и еще свежести после 120 минут кубковой дуэли в Бильбао. Победа красных - "заслуга" самого "Эльче". Вот зачем гости упорно раскрывались в конце матча?

В итоге в герои выбился арендованный у "Барсы" Абде. Сперва он замкнул идеальный прострел от Бархи, а затем сам красиво пробил издали - и привет, дебютный дубль в элите.

3 - @osasuna_en ???????? had a come-back win in @LaLiga after losing in the 70th minute without scoring for the third time in the 21st century, and the first one since December 2011 (0-1 v Villarreal and 2-1 in the end, also at El Sadar). Epic. pic.twitter.com/R6oSYzcql7