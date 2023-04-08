Примера. Осасуна и Ла Реал победили с позиции фаворита, мощный матч братьев Уильямс

"Осасуна" отпраздновала выход в финал Кубка короля, а "Эльче" стал еще ближе к официальному вылету из Примеры.

Счет матча, скорее, по игре. "Эльче" поддерживал приличное качество футбола только до перерыва.

На этом отрезке у гостей момент упустил Бойе, у хозяев - Барха. В итоге первыми забили зелено-полосатые - это Моренте элегантно разобрался с защитником и вратарем после заброса из глубины.

А что "Осасуна"? Ей не хватало тонкости в финальной трети и еще свежести после 120 минут кубковой дуэли в Бильбао. Победа красных - "заслуга" самого "Эльче". Вот зачем гости упорно раскрывались в конце матча?

В итоге в герои выбился арендованный у "Барсы" Абде. Сперва он замкнул идеальный прострел от Бархи, а затем сам красиво пробил издали - и привет, дебютный дубль в элите.

3 - @osasuna_en ???????? had a come-back win in @LaLiga after losing in the 70th minute without scoring for the third time in the 21st century, and the first one since December 2011 (0-1 v Villarreal and 2-1 in the end, also at El Sadar). Epic. pic.twitter.com/R6oSYzcql7 — OptaJose (@OptaJose) April 8, 2023

Благодаря ему в таблице "Осасуна" с 38 очками поднялась на 8-е место. У "Эльче" по-прежнему 13 баллов - в элите ему играть уже недолго.

28-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Эльче" - 2:1

Голы: Абде, 71, 84 - Моренте, 44

"Осасуна": Айтор Фернандес - Видаль (Орос, 46), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Ибаньес, Брашанац (Монкайола, 38), Мой Гомес (Пенья, 67) - Барха (Бенито, 79), Будимир (Кике, 79), Абде

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Маскарель, Бигас, Клерк (Колладо, 88) - Гумбау, Дональд (Понсе, 88), Фидель (Бланко, 51) - Милья, Бойе, Моренте (Диего Гонсалес, 63)

Предупреждения: Орос, 90+4 - Бойе, 45+3, Фидель, 50, Паласиос, 54

Бильбао собрался и после вылета из Кубка короля добыл логичную победу на поле некачественного "Эспаньола".

По ходу всей игры хотелось задать каталонцам вопрос - ну кто так защищается против братьев Уильямс? Кажется, уже все в Ла Лиге знают, как их надо закрывать, и только "Попугаи" оставили паре вингеров мили свободного пространства.

Итог - три стопроцентных момента, из которых два братья реализовали. В первом случае, Иньяки убежал в контратаку, во втором - Нико позволили без сопротивления пробить с правой.

Помимо этого, у "Атлетика" два верных шанса запорол Горка Гурусета. А что "Эспаньол"? В основное время хозяева не создали и трети опасности, которую генерировали баски. Из интересного только красивый гол Брейтуэйта на 45-й минуте, отмененный за игру рукой у Хоселу.

3rd - Today against Espanyol is the 3rd time with Williams brothers scoring both with @AthleticClub in a single @LaLigaEN game after doing against Almería and Rayo Vallecano (both in September 2022). Lineage. ???? pic.twitter.com/7D2iWudGb6 — OptaJose (@OptaJose) April 8, 2023

Дардер забил мяч престижа перед свистком благодаря грубой ошибке Симона, но это был финиш.

В таблице победа позволила "Атлетику" с 40 очками выйти на 7-е место; у "Эспаньола" - 27 баллов, 18-я позиция и крайне неочевидные перспективы.

28-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья Эль Прат"

"Эспаньол" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Дардер, 90 - Уильямс, 22, Нико Уильямс, 75

"Эспаньол": Пачеко - Рубен Санчес (Видаль, 46), Монтес, Кабрера, Хиль (Калеро, 76) - Эспозито (Меламед, 57), Грагера (Винисиус Соуза, 83) - Пуадо (Денис Суарес, 83), Дардер, Брейтуэйт - Хоселу

"Атлетик": Симон - де Маркос (Паредес, 89), Вивиан, Иньиго Мартинес (Йерай, 79), Берчиче - Дани Гарсия (Эррера, 79), Весга - Уильямс, Сансет (Муньяин, 69), Беренгер (Нико Уильямс, 69) - Гурусета

Предупреждения: Брейтуэйт, 21, Грагера, 53, Хиль, 59, Калеро, 78, Видаль, 90+1 - де Маркос, 21, Дани Гарсия, 30, Сансет, 44, Симон, 90+4

Удаление: Видаль, 90+1

"Ла Реал" выиграл лишь 1 из 5 последних встреч, а "Хетафе" - 3 из 5, но сегодня сработал фактор класса. Он у басков выше.

"Сосьедад" со старта владел инициативой и очень грамотно гасил попытки активности от "Хетафе". Того на поле почти не видно было, а это верный признак проблем.

Они и наступили перед перерывом. Сперва Даконам сфолил на Оярсабале в штрафной, но Микель с пенальти не пробил Сорию. Впрочем, не беда. Еще через три минуты Давид Сильва вывел на ворота Браиса, тот тоже пробил в Сорию, но на добивании первым был Оярсабаль - 1:0.

Во втором тайме поначалу ничего не изменилось. Баски легко и непринужденно забили еще - это Мерино прострелил точно на ногу Кубо.

6 - Takefusa Kubo has become the first ever Japanese player to score 6 goals in a single LaLiga season. Impact. pic.twitter.com/imuOWagk7O — OptaJose (@OptaJose) April 8, 2023

"Хетафе" раскрылся только при 0:2, но было поздновато, да и атаки синих тонкостью не отличались. Одна попытка Майораля в ближний угол - маловато, как ни крути.

В таблице победа позволила "Ла Реалу" сохранить 4-е место с 51 очком. У "Хетафе" - 30 баллов, 14-я позиция и три балла преимущества над зоной вылета.

28-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Оярсабаль, 45+1, Кубо, 60

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Ле Норманн, Пачеко, Муньос - Давид Сильва (Шо, 84), Гевара (Ильярраменди, 46), Мерино, Браис Мендес (Элустондо, 84) - Оярсабаль (Серлот, 66), Кубо (Барренечеа, 66)

"Хетафе": Сория - Даконам, Дуарте, Альдерете - Дамьен Суарес (Иглесиас, 72), Максимович (Вильяр, 72), Милья (Альгобия, 58), Порту - Майораль (Сеоане, 86), Унал, Мунир (Аленья, 72)

Предупреждения: Гевара, 5, Ильярраменди, 79 - Милья, 20