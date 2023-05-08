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Звезда Реала думает о завершении карьеры в 2024 году

Испания
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На тот момент ему будет 33 года

Звезда Реала думает о завершении карьеры в 2024 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Эден Азар может прекратить выступления на профессиональном уровне в 2024 году.

Согласно информации Relevo, бельгиец серьезно обдумывает завершение карьеры после того, как истечет его контракт с мадридским клубом. Действующее соглашение Азара со сливочными рассчитано до лета 2024-го, ему тогда будет 33 года.

Эден считает, что достиг в футболе уже всего, что мог. Также его мотивирует, что свой путь он завершит в "Реала" - в клубе, за который он мечтал играть с детства. Из-за этого хавбек с сомнениями относится к предложениям из стран Ближнего Востока и ОАЭ.

В то же время, в клубе предпочитают продать его летом. Азар выступает за "Реал" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей, забил 1 гол и выполнил 2 ассиста.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo

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