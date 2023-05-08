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Дом Родриго ограбили, пока он оформлял дубль в финале Кубка Испании
Уже третий игрок "Реала", которого ограбили за последний год
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images
Неизвестные ограбили дом Родриго Гоеса во время финала Кубка Короля с "Осасуной" (2:0) 6-го мая. В этом поединке бразилец отличился дублем.
Грабители проникли в жилье футболиста, пока он был на матче с "Осасуной". Он живет в загородном доме с родителями, но их также не было дома, так как они присутствовали на поединке. Об ограблении сообщили работники охранной компании, которые занимались домом футболиста.
Полиция продолжает разыскивать грабителей. Какой именно ограбление нанесло ущерб – неизвестно.
В прошлом году грабители прониккли также в дома Карима Бензема и Дани Карвахаля. Оба ограбления произошли во время того, как футболисты были на своих матчах.
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