Дом Родриго ограбили, пока он оформлял дубль в финале Кубка Испании

Неизвестные ограбили дом Родриго Гоеса во время финала Кубка Короля с "Осасуной" (2:0) 6-го мая. В этом поединке бразилец отличился дублем.

Грабители проникли в жилье футболиста, пока он был на матче с "Осасуной". Он живет в загородном доме с родителями, но их также не было дома, так как они присутствовали на поединке. Об ограблении сообщили работники охранной компании, которые занимались домом футболиста.

Полиция продолжает разыскивать грабителей. Какой именно ограбление нанесло ущерб – неизвестно.

В прошлом году грабители прониккли также в дома Карима Бензема и Дани Карвахаля. Оба ограбления произошли во время того, как футболисты были на своих матчах.