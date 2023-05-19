Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал хочет подписать 33-летнего сменщика для Бензема. У нападающего 15 голов в Ла Лиге
Трансфер из стана принципиальных соперников "Барсы"
Фото: twitter.com/RCDEspanyol
"Реал" хочет подписать ещё одного нападающего, на фоне плохой формы Карима Бензема. В Мадриде рассматривают вариант с 33-летним Хоселу из "Эспаньола".
В клубе хотят создать прямую конкуренцию для не молодеющего Карима, которому в этом году исполнится 36 лет.
Воспитанник "Сельты" уже выступал в молодежной структуре "Реала" более 10 лет назад.
Хоселу согласился на роль сменщика Карима, а его дешевый трансфер вписывается в концепцию клуба.
Тем не менее, ранее сообщалось, что "Реал" хочет летом подписать звездного форварда, видимо, клуб сместил эту цель на следующее лето.
В этом сезное Хоселу провел за "Эспаньол" 35 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Днепр-1 и Шахтер держат темп, Динамо - без Лиги чемпионов. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Бывшего игрока Динамо "откупят" от дисквалификации за договорняки
- СМИ: ВСУ сбили российский самолет с помощью американского ЗРК Patriot
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО