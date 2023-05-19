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Реал хочет подписать 33-летнего сменщика для Бензема. У нападающего 15 голов в Ла Лиге

Испания
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Трансфер из стана принципиальных соперников "Барсы"

Реал хочет подписать 33-летнего сменщика для Бензема. У нападающего 15 голов в Ла Лиге

Фото: twitter.com/RCDEspanyol

Новина українською

"Реал" хочет подписать ещё одного нападающего, на фоне плохой формы Карима Бензема. В Мадриде рассматривают вариант с 33-летним Хоселу из "Эспаньола".

В клубе хотят создать прямую конкуренцию для не молодеющего Карима, которому в этом году исполнится 36 лет.

Воспитанник "Сельты" уже выступал в молодежной структуре "Реала" более 10 лет назад.

Хоселу согласился на роль сменщика Карима, а его дешевый трансфер вписывается в концепцию клуба.

Тем не менее, ранее сообщалось, что "Реал" хочет летом подписать звездного форварда, видимо, клуб сместил эту цель на следующее лето.

В этом сезное Хоселу провел за "Эспаньол" 35 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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В статье: Хоселу Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Источник:
relevo.com

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