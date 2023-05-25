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Примера. Эспаньол - Атлетико 3:3. Возможно, лучший камбэк сезона
"Попугаи" очень не хотят вылетать
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Атлетико" и "Эспаньол" сыграли матч, который возможен только в условиях, когда счет интересен лишь одной команде.
"Атлетико" быстро довел счет до разгромного чисто на ошибках оппонента. Сперва Пачеко дал забить Саулю с острого угла; затем Гризманн использовал замешательство оппонентов, ожидавших положения вне игры; Карраско же поставил почти точку, подловив Пачеко на неаккуратном сэйве.
2 - @saulniguez has scored two in two consecutive games in @LaLigaEN (vs Osasuna and Espanyol, two goals) for the first time since June 2020 (vs Alavés and Barcelona, three goals). Resurrection. ⚽️ pic.twitter.com/eMYIXS1CpN— OptaJose (@OptaJose) May 24, 2023
Тот, кто не видел матч, назвал бы его легким для фаворита - именно на это указывал счет. Но что было на самом деле? Пока "Матрасники" забивали, "Эспаньол" играл острее и атаковал больше. Иво Грбич целый час спасал гостей от пропущенных голов, но "Попугаи" не сдавались - им слишком сильно нужны были очки, и в итоге случилось то, что случилось.
Угловой, пенальти и банальный навес позволили "Эспаньолу" совершить один из самых памятных камбэков всего текущего сезона в Испании.
Определять одного героя тут бессмысленно - атаковали все каталонцы до единого, и неслучайно два гола из трех на счету игроков обороны. Могли "Попугаи" даже победить, но Хоселу проиграл Грбичу в ближнем бою.
3th - Since 1998/1999 season, @RCDEspanyol_EN is the 3rd time to take points in a @LaLigaEN game after trailing by three goals after Celta against Barcelona in November 2021 (3-3) and Athletic against Osasuna in January 2005 (4-3 win). Faith. pic.twitter.com/6SGpmxjLKm— OptaJose (@OptaJose) May 24, 2023
Мог ли "Атлетико" прервать этот праздник? Да легко. У гостей хватало ситуаций 3 в 2, но они подходили к ним безответственно. Они не играли на результат.
Оно и неудивительно - в таблице "Матрасники" третьи с 73 очками; из зоны ЛЧ они уже не выпадут, чемпионства не возьмут. А вот у "Эспаньола" ситуация другая - после ничьи каталонцы имеют 35 баллов в копилке, и для спасения им надо отыграть три очка в двух оставшихся турах. Задача сложная, но хотя бы реальная.
36-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"
"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:3
Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (с пенальти), Винисиус Соуза, 79 - Сауль, 21, Гризманн, 44, Карраско, 46
"Эспаньол": Пачеко - Хиль (Видаль, 55), Монтес, Калеро (Винисиус Соуза, 46), Кабрера, Оливан (Педроса, 78) - Пуадо (Брейтуэйт, 78), Дардер, Денис Суарес (Эспозито, 56) - Хоселу, Меламед
"Атлетико": Грбич - Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Карраско (Регилон, 88) - де Пауль (Барриос, 77), Коке (Кондогбья, 88), Сауль - Гризманн, Корреа (Мартин, 78)
Предупреждения: Видаль, 66, Винисиус Соуза, 80 - Грбич, 75, Мартин, 89
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