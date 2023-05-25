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Примера. Эспаньол - Атлетико 3:3. Возможно, лучший камбэк сезона

Испания
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(1 голосов)

"Попугаи" очень не хотят вылетать

Примера. Эспаньол - Атлетико 3:3. Возможно, лучший камбэк сезона

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Эспаньол" сыграли матч, который возможен только в условиях, когда счет интересен лишь одной команде.

"Атлетико" быстро довел счет до разгромного чисто на ошибках оппонента. Сперва Пачеко дал забить Саулю с острого угла; затем Гризманн использовал замешательство оппонентов, ожидавших положения вне игры; Карраско же поставил почти точку, подловив Пачеко на неаккуратном сэйве.

Тот, кто не видел матч, назвал бы его легким для фаворита - именно на это указывал счет. Но что было на самом деле? Пока "Матрасники" забивали, "Эспаньол" играл острее и атаковал больше. Иво Грбич целый час спасал гостей от пропущенных голов, но "Попугаи" не сдавались - им слишком сильно нужны были очки, и в итоге случилось то, что случилось.

Угловой, пенальти и банальный навес позволили "Эспаньолу" совершить один из самых памятных камбэков всего текущего сезона в Испании.

Определять одного героя тут бессмысленно - атаковали все каталонцы до единого, и неслучайно два гола из трех на счету игроков обороны. Могли "Попугаи" даже победить, но Хоселу проиграл Грбичу в ближнем бою.

Мог ли "Атлетико" прервать этот праздник? Да легко. У гостей хватало ситуаций 3 в 2, но они подходили к ним безответственно. Они не играли на результат.

Оно и неудивительно - в таблице "Матрасники" третьи с 73 очками; из зоны ЛЧ они уже не выпадут, чемпионства не возьмут. А вот у "Эспаньола" ситуация другая - после ничьи каталонцы имеют 35 баллов в копилке, и для спасения им надо отыграть три очка в двух оставшихся турах. Задача сложная, но хотя бы реальная.

36-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Атлетико" - 3:3

Голы: Монтес, 64, Хоселу, 76 (с пенальти), Винисиус Соуза, 79 - Сауль, 21, Гризманн, 44, Карраско, 46

"Эспаньол": Пачеко - Хиль (Видаль, 55), Монтес, Калеро (Винисиус Соуза, 46), Кабрера, Оливан (Педроса, 78) - Пуадо (Брейтуэйт, 78), Дардер, Денис Суарес (Эспозито, 56) - Хоселу, Меламед

"Атлетико": Грбич - Молина, Витсель, Хименес, Эрмосо, Карраско (Регилон, 88) - де Пауль (Барриос, 77), Коке (Кондогбья, 88), Сауль - Гризманн, Корреа (Мартин, 78)

Предупреждения: Видаль, 66, Винисиус Соуза, 80 - Грбич, 75, Мартин, 89

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
25.05.2023 в 01:19
Катлетико л0хи блъ..
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