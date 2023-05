Примера. Эспаньол - Атлетико 3:3. Возможно, лучший камбэк сезона

"Атлетико" и "Эспаньол" сыграли матч, который возможен только в условиях, когда счет интересен лишь одной команде.

"Атлетико" быстро довел счет до разгромного чисто на ошибках оппонента. Сперва Пачеко дал забить Саулю с острого угла; затем Гризманн использовал замешательство оппонентов, ожидавших положения вне игры; Карраско же поставил почти точку, подловив Пачеко на неаккуратном сэйве.

2 - @saulniguez has scored two in two consecutive games in @LaLigaEN (vs Osasuna and Espanyol, two goals) for the first time since June 2020 (vs Alavés and Barcelona, three goals). Resurrection. ⚽️ pic.twitter.com/eMYIXS1CpN