Барселона ещё не сделала официального предложения Месси

"Барселона" так и не сделала официального предложения контракта Лионелю Месси, сообщает Фабрицио Романо. Президент клуба Жоан Лапорта и отец аргентинца Хорхе Месси потратили несколько часов на то, чтобы найти "креативное" решение проблемы.

Переговоры при этом продвинулись, но обе стороны осознают, что времени осталось немного.

Напомним, что Месси покинет "ПСЖ" по завершению сезона, об этом недавно объявил "ПСЖ". У аргентинца есть предложения из Саудовской Аравии и США, но Лео хочет в "Барселону".