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Барселона ещё не сделала официального предложения Месси
Встреча Лапорты с отцом Лео не решила финансовых проблем
Фото: https://twitter.com/LouisVuitton
"Барселона" так и не сделала официального предложения контракта Лионелю Месси, сообщает Фабрицио Романо. Президент клуба Жоан Лапорта и отец аргентинца Хорхе Месси потратили несколько часов на то, чтобы найти "креативное" решение проблемы.
Переговоры при этом продвинулись, но обе стороны осознают, что времени осталось немного.
Напомним, что Месси покинет "ПСЖ" по завершению сезона, об этом недавно объявил "ПСЖ". У аргентинца есть предложения из Саудовской Аравии и США, но Лео хочет в "Барселону".
Barcelona were not able present official bid to Messi yet during the meeting. ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023
Both sides feel time is running out… but Laporta and Jorge Messi have decided to take some hours to see if there’s a ‘creative’ solution.
Meanwhile, Leo’s decision process is already advanced. pic.twitter.com/0us5IOa9Sp
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