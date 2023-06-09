Хави убедил Гюндогана перейти в Барселону. Он гарантирует игроку место в основе

Главный тренер "Барселоны" Хави убедил Илкая Гюндогана, что "сине-гранатовые" – важнейший клуб. Также специалист гарантировал футблисту место в основном составе.

Сообщается, что Хави видит Илкая сразу на 4-х позициях в составе и место в основе ему будет обеспечено.

"Барселона" уже соглаосвала условия личного контракта с Гюндоганом несколько недель назад. Он перейдет в клуб сразу после того, как истечет текущий контракт с "Манчестер Сити" (30-го июня).

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются в "ПСЖ" и "Арсенале", но однозначный фаворит – "Барса".

В этом сезоне Илкай провел за "Манчестер Сити" 50 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.