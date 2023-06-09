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Хави убедил Гюндогана перейти в Барселону. Он гарантирует игроку место в основе

Испания
(1 голосов)

Менеджер видит Илкая сразу на 4-х позициях в составе

Хави убедил Гюндогана перейти в Барселону. Он гарантирует игроку место в основе

Фото: twitter.com/IlkayGuendogan

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави убедил Илкая Гюндогана, что "сине-гранатовые" – важнейший клуб. Также специалист гарантировал футблисту место в основном составе.

Сообщается, что Хави видит Илкая сразу на 4-х позициях в составе и место в основе ему будет обеспечено.

"Барселона" уже соглаосвала условия личного контракта с Гюндоганом несколько недель назад. Он перейдет в клуб сразу после того, как истечет текущий контракт с "Манчестер Сити" (30-го июня).

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются в "ПСЖ" и "Арсенале", но однозначный фаворит – "Барса".

В этом сезоне Илкай провел за "Манчестер Сити" 50 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего немца в 25 миллионов евро.

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В статье: Барселона Хави Илкай Гюндоган Манчестер Сити
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Источник:
sport.es

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Комментарии (4)
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Опанасович (Ковалівка)
09.06.2023 в 18:37
от і добре одних пенсіонерів позбулися, приходять інші
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Барселиниуc (землянин)
09.06.2023 в 17:19
Ну не знаю... Не люблю я этих османов.
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Rriddle (Ukraine )
09.06.2023 в 18:34
расист
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0
0
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Опанасович (Ковалівка)
09.06.2023 в 18:35
він рашист
0
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