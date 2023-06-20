Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал представил Хоселу. Известен номер замены Бензема на будущий сезон – Фото
Нападающий будет носить 14-й номер
Фото: "Реал"
"Реал" показал фото Хоселу в сливочной форме. Нападающий сборной Испании будет носить 14-й номер.
Хоселу на днях одержал победу с Испанией в финале Лиги наций. "Фурия роха" по пенальти обыграла Хорватию, а в полуфинале Хоселу забил победный гол на 88-ой минуте встречи в ворота Италии (2:1).
До официального перехода, Перес
"Реал" арендует нападающего на сезон за 500 тысяч евро. В контракте прописана опция выкупа за 1,5 миллиона евро.
В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 38 матчах за "Эспаньолу", где забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также отметим, что воспитанник "Сельты" уже выступал в молодежной структуре "Реала" более 10 лет назад.
???? @JoseluMato9 ????#JoseluIsBack pic.twitter.com/fMWXX49fs9— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2023
Популярное сейчас
- Динамо объявило о возвращении из аренд двух полузащитников
- Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы
- Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21
- Зозуля: Недавно видел Морату в супермаркете, он ко мне сам подошел
- Выбрали смотреть на Холанда. Pornhub испытал резкое падение интереса во время финала ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО