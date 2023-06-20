Реал представил Хоселу. Известен номер замены Бензема на будущий сезон – Фото

"Реал" показал фото Хоселу в сливочной форме. Нападающий сборной Испании будет носить 14-й номер.

Хоселу на днях одержал победу с Испанией в финале Лиги наций. "Фурия роха" по пенальти обыграла Хорватию, а в полуфинале Хоселу забил победный гол на 88-ой минуте встречи в ворота Италии (2:1).

До официального перехода, Перес ответил на вопрос журналистов, что трансферов летом больше не будет.

"Реал" арендует нападающего на сезон за 500 тысяч евро. В контракте прописана опция выкупа за 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 38 матчах за "Эспаньолу", где забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Также отметим, что воспитанник "Сельты" уже выступал в молодежной структуре "Реала" более 10 лет назад.