  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. В Реале назвали капитанов команды на следующий сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Реале назвали капитанов команды на следующий сезон

Испания
(1 голосов)

Кто же?

В Реале назвали капитанов команды на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" огласил имена четырех капитанов команды на следующий сезон.

Испанский защитник Начо Фернандес получит капитанскую повязку. Вторым вариантом при выборе капитана будет хорватский полузащитник Лука Модрич. Третьим станет испанец Даниэль Карвахаль, четвёртым - немецкий хавбек Тони Кроос.

В сезоне-2022/23 основным капитаном "сливочных" являлся Карим Бензема. В начале лета он перебрался в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Также напомним, что по итогам минувшей кампании подопечные Карло Анчелотти финишировали вторыми в чемпионате Испании.

Читайте такжеAS: Лунин принял окончательное решение остаться в Реале
По теме
yellow-arrow
Лапорта выступил с очередными резкими обвинениями против главы Ла Лиги Тебаса
yellow-arrow
Зубы съел на аутсайдерах: Райо Вальекано назначил нового тренера
yellow-arrow
Катарский клуб предлагает Барселоне 100 млн за ее название
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тони Кроос Лука Модрич Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль Начо Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде