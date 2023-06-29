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В Реале назвали капитанов команды на следующий сезон
Кто же?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" огласил имена четырех капитанов команды на следующий сезон.
Испанский защитник Начо Фернандес получит капитанскую повязку. Вторым вариантом при выборе капитана будет хорватский полузащитник Лука Модрич. Третьим станет испанец Даниэль Карвахаль, четвёртым - немецкий хавбек Тони Кроос.
В сезоне-2022/23 основным капитаном "сливочных" являлся Карим Бензема. В начале лета он перебрался в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Также напомним, что по итогам минувшей кампании подопечные Карло Анчелотти финишировали вторыми в чемпионате Испании.
???? ¡La capitanía del Real Madrid está en buenas manos!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 28, 2023
©️ @nachofi1990
©️ @lukamodric10
©️ @DaniCarvajal92
©️ @ToniKroos #RealFootball pic.twitter.com/6ckpUCUzRz
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