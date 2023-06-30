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Барселона официально расторгла контракт с Юмтити
Одной проблемой меньше
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
"Барселона" после непростых переговоров расторгла контракт с центральным защитником Самюэлем Юмтити.
Соглашение было рассчитано до 2026 года, и француз мог неплохо заработать, но не имея перспектив в первой команде каталонцев все-таки решился на уход.
29-летний Юмтити перешел в "Барсу" из "Лиона" в 2016 году за 25 млн евро, но после двух качественных сезонов его захлестнули травмы, и вернуться на прежний уровень стоппер не смог.
Весь минувший сезон Самюэль провел в аренде в "Лечче", где сыграл 25 матчей в Серии А.
Ходят слухи, что вскоре он может вернуться в "Лион", как это сделали год назад Алекс Ляказетт и Корентен Толиссо.
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