Барселона официально расторгла контракт с Юмтити

"Барселона" после непростых переговоров расторгла контракт с центральным защитником Самюэлем Юмтити.

Соглашение было рассчитано до 2026 года, и француз мог неплохо заработать, но не имея перспектив в первой команде каталонцев все-таки решился на уход.

29-летний Юмтити перешел в "Барсу" из "Лиона" в 2016 году за 25 млн евро, но после двух качественных сезонов его захлестнули травмы, и вернуться на прежний уровень стоппер не смог.

Весь минувший сезон Самюэль провел в аренде в "Лечче", где сыграл 25 матчей в Серии А.

Ходят слухи, что вскоре он может вернуться в "Лион", как это сделали год назад Алекс Ляказетт и Корентен Толиссо.