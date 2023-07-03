Реал показал капитанов на следующий сезон: главным будет игрок запаса

"Реал" показал капитанов на следующий сезон. Первым капитаном будет Начо Эрнандес, который провел уже 16 лет в структуре клуба.

Следом идут Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тони Кроос.

Капитаном в прошлом сезоне был Карим Бензема. Французский форвард забрал капитанскую повязку у Марсело, который покинул клуб прошлым летом. В итоге обладатель Золотого мяча ушел, перейдя в "Аль-Иттихад".

Начо уступит место в основном составе более дорогостоящим защитникам, скорее всего капитанскую повязку будет чаще всех носить Лука Модрич.