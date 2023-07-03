Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал показал капитанов на следующий сезон: главным будет игрок запаса
Уход Бензема делает свое дело
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" показал капитанов на следующий сезон. Первым капитаном будет Начо Эрнандес, который провел уже 16 лет в структуре клуба.
Следом идут Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тони Кроос.
Капитаном в прошлом сезоне был Карим Бензема. Французский форвард забрал капитанскую повязку у Марсело, который покинул клуб прошлым летом. В итоге обладатель Золотого мяча ушел, перейдя в "Аль-Иттихад".
Начо уступит место в основном составе более дорогостоящим защитникам, скорее всего капитанскую повязку будет чаще всех носить Лука Модрич.
©️???? ¡NUESTROS CAPITANES! pic.twitter.com/fmY7sjUpWg— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2023
Популярное сейчас
- Чем F-16 отличается от самолетов, которыми воюют ВСУ - объясняет пилот с позывным Джус
- УЕФА определил лучшего игрока матча Франция – Украина на Евро-2023 U-21
- Украина - в полуфинале молодежного Евро, громкий трансфер Ливерпуля. Главные новости за 2 июля
- Барселона потеряла почти полмиллиона подписчиков из-за флага ЛГБТ
- Роман Григорчук получил новый статус
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО