Хави сообщил молодому таланту Барселоны, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил испанскому полузащитнику каталонцев Нико Гонсалесу, что не рассчитывает на него. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

21-летний футболист не поедет вместе с командой на предсезонное турне по Соединенным Штатам Америки. Также испанский наставник сказал ему, что в следующем сезоне игровое время полузащитника будет ограничено.

Нико уже стал искать другие варианты продолжения карьеры. "Порту" провел переговоры с игроком. "Драконы" являются фаворитами для подписания Гонсалеса.

В прошлом сезоне центральный полузащитник выступал на правах аренды за “Валенсию”. Всего в составе "летучих мышей" он провел 26 матчей, отличившись одним голом и одним ассистом.

Нико Гонсалес – воспитанник “Барселоны”. Он дебютировал в первой команде в августе 2021 года. Всего в составе "блауграны" испанец провел 37 матчей (2+2).

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.