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Хави сообщил молодому таланту Барселоны, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
В турне по США с командой он не поедет
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил испанскому полузащитнику каталонцев Нико Гонсалесу, что не рассчитывает на него. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
21-летний футболист не поедет вместе с командой на предсезонное турне по Соединенным Штатам Америки. Также испанский наставник сказал ему, что в следующем сезоне игровое время полузащитника будет ограничено.
Нико уже стал искать другие варианты продолжения карьеры. "Порту" провел переговоры с игроком. "Драконы" являются фаворитами для подписания Гонсалеса.
В прошлом сезоне центральный полузащитник выступал на правах аренды за “Валенсию”. Всего в составе "летучих мышей" он провел 26 матчей, отличившись одним голом и одним ассистом.
Нико Гонсалес – воспитанник “Барселоны”. Он дебютировал в первой команде в августе 2021 года. Всего в составе "блауграны" испанец провел 37 матчей (2+2).
Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.
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