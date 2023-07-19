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Хави сообщил молодому таланту Барселоны, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Испания
(1 голосов)

В турне по США с командой он не поедет

Хави сообщил молодому таланту Барселоны, что не рассчитывает на него в следующем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави сообщил испанскому полузащитнику каталонцев Нико Гонсалесу, что не рассчитывает на него. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

21-летний футболист не поедет вместе с командой на предсезонное турне по Соединенным Штатам Америки. Также испанский наставник сказал ему, что в следующем сезоне игровое время полузащитника будет ограничено.

Нико уже стал искать другие варианты продолжения карьеры. "Порту" провел переговоры с игроком. "Драконы" являются фаворитами для подписания Гонсалеса.

В прошлом сезоне центральный полузащитник выступал на правах аренды за “Валенсию”. Всего в составе "летучих мышей" он провел 26 матчей, отличившись одним голом и одним ассистом.

Нико Гонсалес – воспитанник “Барселоны”. Он дебютировал в первой команде в августе 2021 года. Всего в составе "блауграны" испанец провел 37 матчей (2+2).

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 миллионов евро.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
19.07.2023 в 15:40
С'est la vie На полі грають 11 + 5 можлива підміна. Тому тримати більше 25... 30 футболістів під основу, то марнотратство! Що породжує не тільки фінансові питання.
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