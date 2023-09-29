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Примера. Барселона - Севилья 1:0. День, когда Рамос забил за каталонцев

Испания
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(1 голосов)

Вот это ирония судьбы!

Примера. Барселона - Севилья 1:0. День, когда Рамос забил за каталонцев

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после 2:2 с "Мальоркой" ощутимо подправила защиту, а в нападении ей внезапно помог Серхио Рамос. Итог - победа.

По правде, каталонцы наиграли на гол еще до перерыва. Канселу после прекрасного прохода нашел пасом Жоау Феликса, но тот с близкого расстояния пальнул в перекладину.

Еще один верный шанс упустил Фермин Лопес, на которого в схожем стиле пасовал Ямаль. Да и менее явных моментов хватало, вроде удара Кунде головой или попыток Левандовского.

"Севилья" в основном отбивалась, и даже если переходила центр поля, то ее удары контролировались тер Штегеном. Никаких крутых решений или сложных задач, ничего.

Везение "Нервиона" еще усилилось, когда в середине первого тайма травму получил активный Рафинья.

Но помогала ли фортуне сама "Севилья"? Скорее, нет. В начале второй половины даже неопасные атаки от нее куда-то пропали. Гости позволили "Барсе" себя поджать; как из рога изобилия пошли моменты. Левандовский ногой, Гави головой, Ямаль в проходе могли открывать счет, но не забивали.

При этом ощущение, что 0:0 несправедливы, уже стойко висело в воздухе, когда на 76-й минуте Ямаль выполнил очередной прострел, и тот нашел ногу Серхио Рамоса. Автогол по игре - оказваетс, и так бывает. Причем кто забил? Хрестоматийный враг каталонцев и их тики-таки!

К чести "Севильи", она пыталась отыграться. Ракитич даже имел выгодный шанс, но пробил головой мимо ворот. В остальном "Барса" сделала выводы из выезда на "Сон Моиш" и уже не привозила.

В таблице каталонцы после победы временно вышли на первое место с 20 очками. У "Севильи" - 7 баллов и 12-я строчка.

8-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Рамос, 76 (автогол)

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде - Рафинья (Фермин Лопес, 37), Гави, Гюндоган - Ямаль (Ромеу, 82), Левандовский, Феликс (Ферран Торрес, 72)

"Севилья": Нюланд - Хуанлу (Навас, 82), Баде, Рамос, Педроса (Сусо, 82) - Жордан, Соу (Фернандо, 66) - Окампос, Ракитич, Ламела (Мариано, 75) - Лукебакьо (Акунья, 75)

Предупреждения: Канселу, 45, Гюндоган, 90+2 - Хуанлу, 50, Ламела, 52, Баде, 89

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В статье: Серхио Рамос Барселона Севилья
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Комментарии (46)
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Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 00:58
О один "А баба-яго ПРОТИ!" виліз
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+1
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2023 в 00:53
metall5291 (Kharkiv) 29.09.2023 в 16:33я буду не против, если он засунет барсе гол. Чехоточный, он выполнил твое желание
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+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:57
Со старости перепутал, куда совать надо.
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+1
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2023 в 00:37
Серега только выглядит страшным, а сердце у него Он с детства за Барсу
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+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:44
С Месси поиграл, мягше стал, добрее.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:44
он не серёга - вы не в курсе))))
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0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:48
А кто, Коля?
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:52
серёжа-пту)))
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:55
а чё пту?
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:57
- кто это?- а это - мой друг коля!- я тебя спрашиваю, кто это?- как твоя фамилия?- забыл... - а ты вспомни (с)
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 01:01
эй, родственник, гони рубль, мне Афоня рубль был должен... Два.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 01:07
- дай-ка радикюль, вова! была у меня тут где-то одна...своя собственная...ИМПОРТНАЯ! 2-80 за неё отдал - ЯПОНСКАЯ!)))
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 01:13
пту - патамуша прича, как у пту-шника 86-88 гг.)))
0
0
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:25
Жаль Фермино не забил. Нравится мне, как играет этот парень. Молодец! И не чёрный...
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0
-1
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 00:34
Пане Олеже, а перед Кунде вибачитися бажання НЕвиникаЄ? У нього і за цю гру оцінка вище ніж у Крі... Так непогано зіграли у парі, утім гості все-ж-таки щось створювали і на xG 1,28 напрацювали.
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0
-1
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Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:39
Ну да, было там шо-то... разочек спас в конце. Но Крис тоже молодец, в одном моменте помешал негру точно пробить по воротам, а так бы точно гол, Марк бы не шелохнулся.
+1
-1
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 00:56
Перед Хаві вибачатися не будемо... Хоча враховуючи, що він повинен за 19 днів "наш план" у ШІСТЬ перемог забезпечити... трошки виправляє недопрацювання тренерського штабу з Мальоркою. ШОСТУ, я маю на увазі виграш 04.10 в гостях у Порту! Цім португальцям даси один раз у нічию зіграти, вони і в Барселоні не побажають програвати...
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 01:06
Перед хави??? тхе! В этот раз его ж0пу спас уже чужой игрок, Рамос. Извиняться... скажите такое..
0
-1
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 01:10
А що робити, коли свої купу моментів марнують... Команда xG 2,63, а забивати повинні "зальотні"!
0
0
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:23
Алекс, братан, с победой!
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:23
шурик)))
Ответить
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:26
Шурик это Александр, а Алекс не Александр, он просо Алекс.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:37
Ольоша))
0
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2023 в 00:38
Тиран не в курсе. Главное, чтобы запятые были там где нужно
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:40
Шурик, не гони))
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:47
не тока запятые, а и буквы тоже желательно, "просо Алекс"))
0
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2023 в 00:54
0
0
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:16
Теперь на Жирону надежда.
Ответить
0
-1
avatar
hrdhrd (Україна)
30.09.2023 в 00:14
Не ну Рамос забил, все сделал как надо. Просто в ворота своего любимого соперника, которому в карьере забил больше всего голов
Ответить
0
-2
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 00:07
Не без фарту СРазіли непоступливого суперника... Як Роберт та Ко не може, то Рамос допоможе! Створити стільки моментів xG у господарів 2,53, а гол довелося гостям забивати Левандовський ХОРОШ ВОЛИНИТИ та марнувати моменти... Погоджуюсь. Всіх хто за Бару з ПЕРЕМОГОЮ!
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0
-1
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Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:07
Матч сложный. Реализация ужасная. Гюндоган невидимка. Феликс не попал. Молодец Ямал. Роберту не хватило. Ну, а Ферран мазила.
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0
-1
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 00:17
Все вірно... Тільки Роберт ПАРТАЧ! Пригадайте, як у кінці зустрічі він став лупити у ТРЬОХ захисників, коли в трьох метрах вільний Гаві стояв.
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0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:31
Ну я ж и пишу, Роберту не хватило...
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:51
робот, по ходу, уже не электроник)) тупо сыроега))
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.09.2023 в 00:03
Всех, кто за Барсу с победой! Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
Ответить
+2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.09.2023 в 00:39
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:02
но феликс галкин - лашара! и лопес тоже
Ответить
0
0
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 00:12
Тільки не потрібно на Жоау наїжджати... Він ГРАВЕЦЬ - тонка натура, тому безкарне биття суперником його нервує і на жаль знижує результативність дій.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:21
тонкая натура? пусть играет в фантики!
0
0
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 00:29
А хто творити буде... Навіть у цьому невдалому для себе матчі у нього xG 0,63 за 71 хв! У Роберта за весь матч в двічі меньше.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:40
и шо? xG - понятие не статистическое, поэтому на него можно забить, а вот ЗАБИТЬ из убойной позиции - на это забивать нельзя!))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:48
в челси он тоже тонконатурил, шо аж 29 голов забил за сезон, ага
0
0
Spokoyno (Київ)
30.09.2023 в 01:06
Так xG це не забив, а міг забити... тобто створив, а не реалізував. Утім нічого не створивши забити важче.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 01:09
так мог и Смог, как говорят англичане, - глагол и загрязнение воздуха
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.09.2023 в 00:00
серёжа-пту порешал)))
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+1
-1
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Бapceлиниyc
29.09.2023 в 23:59
Спасибо Серёжа!
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