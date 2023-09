Примера. Барселона - Севилья 1:0. День, когда Рамос забил за каталонцев

"Барселона" после 2:2 с "Мальоркой" ощутимо подправила защиту, а в нападении ей внезапно помог Серхио Рамос. Итог - победа.

По правде, каталонцы наиграли на гол еще до перерыва. Канселу после прекрасного прохода нашел пасом Жоау Феликса, но тот с близкого расстояния пальнул в перекладину.

Еще один верный шанс упустил Фермин Лопес, на которого в схожем стиле пасовал Ямаль. Да и менее явных моментов хватало, вроде удара Кунде головой или попыток Левандовского.

"Севилья" в основном отбивалась, и даже если переходила центр поля, то ее удары контролировались тер Штегеном. Никаких крутых решений или сложных задач, ничего.

15 - @FCBarcelona have not lost any of their last 15 games against Sevilla in @LaLigaEN (W11 D4), since a 1-2 defeat in October 2015, keeping a clean sheet in each of the last three.



Solid. pic.twitter.com/NBkFM9kuEz