Примера. Барселона - Севилья 1:0. День, когда Рамос забил за каталонцев

"Барселона" после 2:2 с "Мальоркой" ощутимо подправила защиту, а в нападении ей внезапно помог Серхио Рамос. Итог - победа.

По правде, каталонцы наиграли на гол еще до перерыва. Канселу после прекрасного прохода нашел пасом Жоау Феликса, но тот с близкого расстояния пальнул в перекладину.

Еще один верный шанс упустил Фермин Лопес, на которого в схожем стиле пасовал Ямаль. Да и менее явных моментов хватало, вроде удара Кунде головой или попыток Левандовского.

"Севилья" в основном отбивалась, и даже если переходила центр поля, то ее удары контролировались тер Штегеном. Никаких крутых решений или сложных задач, ничего.

15 - @FCBarcelona have not lost any of their last 15 games against Sevilla in @LaLigaEN (W11 D4), since a 1-2 defeat in October 2015, keeping a clean sheet in each of the last three.



Solid. pic.twitter.com/NBkFM9kuEz — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2023

Везение "Нервиона" еще усилилось, когда в середине первого тайма травму получил активный Рафинья.

Но помогала ли фортуне сама "Севилья"? Скорее, нет. В начале второй половины даже неопасные атаки от нее куда-то пропали. Гости позволили "Барсе" себя поджать; как из рога изобилия пошли моменты. Левандовский ногой, Гави головой, Ямаль в проходе могли открывать счет, но не забивали.

При этом ощущение, что 0:0 несправедливы, уже стойко висело в воздухе, когда на 76-й минуте Ямаль выполнил очередной прострел, и тот нашел ногу Серхио Рамоса. Автогол по игре - оказваетс, и так бывает. Причем кто забил? Хрестоматийный враг каталонцев и их тики-таки!

3 - Sergio Ramos has scored his third own goal in @LaLigaEN, having done so twice for Real Madrid, both times against Sevilla.



Unfortunate. pic.twitter.com/W35c1WmNWp — OptaJose (@OptaJose) September 29, 2023

К чести "Севильи", она пыталась отыграться. Ракитич даже имел выгодный шанс, но пробил головой мимо ворот. В остальном "Барса" сделала выводы из выезда на "Сон Моиш" и уже не привозила.

В таблице каталонцы после победы временно вышли на первое место с 20 очками. У "Севильи" - 7 баллов и 12-я строчка.

8-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Севилья" - 1:0

Гол: Рамос, 76 (автогол)

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Кристенсен, Бальде - Рафинья (Фермин Лопес, 37), Гави, Гюндоган - Ямаль (Ромеу, 82), Левандовский, Феликс (Ферран Торрес, 72)

"Севилья": Нюланд - Хуанлу (Навас, 82), Баде, Рамос, Педроса (Сусо, 82) - Жордан, Соу (Фернандо, 66) - Окампос, Ракитич, Ламела (Мариано, 75) - Лукебакьо (Акунья, 75)

Предупреждения: Канселу, 45, Гюндоган, 90+2 - Хуанлу, 50, Ламела, 52, Баде, 89