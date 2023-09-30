Барселона разорвала отношения с Севильей после того как президент отказался посетить традиционный ужин перед матчем

Представители "Севильи" отказались посещать традиционный ужин с руководством "Барселоны" перед матчем из-за обвинения бывшего руководства "каталонцев" во взяточнистве в "деле Негрейры". Андалузский клуб также выпустил заявление по поводу резонансного судебного процесса.

Руководство "Севильи" также отказалось от совместного просмотра матча в специальной ложе. "Барселона", однако, выиграла матч с минимальным счетом 1:0.

"Барселона" хочет публично продемонстрировать осуждение необоснованной и неуместной атаки "Севильи", представители которой отказались принять участие в официальном обеде для директоров клубов перед игрой между двумя командами.

Кроме того, они также отказались от традиционного в таких случаях совместного просмотра матча в ложе для руководства.

Также андалусийский клуб опубликовал заявление, в котором выразил «возмущение и осуждение действий бывшего руководства "Барселоны" в связи с "делом Негрейры".

"Барселона" считает, что это нападение на каталонский клуб и квалифицирует как неприемлемое правонарушение.

Так называемое "дело Негрейры" не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция «Севильи» явно предрешает факты, которые еще предстоит установить.

Судебное решение, о котором было сообщено вчера, никоим образом не меняет фактическое и юридическое положение "Барселоны" Оно спорное юридически. Оно не является обоснованным доказательственным действием и будет надлежащим образом обжаловано клубом.

Позиция "Севильи" выглядит нелогичной, учитывая, что, с одной стороны, клуб игнорирует презумпцию невиновности, а с другой – лишает "Барселону" права на защиту в продолжающемся судебном процессе.

В свете этой неприемлемой и неоправданной позиции "Севильи" "Барселона" считает, что все институциональные отношения с севильским клубом будут разорваны до тех пор, пока их нынешняя позиция не будет исправлена", – сообщается в заявлении каталонского клуба.