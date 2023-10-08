Примера. Севилья - Райо Вальекано 2:2. Спаслись в последней атаке

"Севилья" продолжает разочаровывать на старте сезона, но сегодня хотя бы вышло не проиграть.

"Нервион" впятеро чаще пробивал по воротам, чем "Райо", но ужасная защита делала свое дело. Пара Гудель - Баде проиграла все, что могла.

На 21-й минуте серб так выбивал мяч, что попал в штангу своих же ворота, и Валентину оставалось просто ткнуть мяч в сетку.

Еще через 5 минут Рауль де Томас перехватил мяч на чужой половине и вывел на ворота Альваро Гарсию, который реализовал момент парашютом а-ля Месси.

А что "Севилья"? Заставить гостей страдать на "Писхуане" у нее получилось лишь на старте второй половины. Соу забил в красивом индивидуальном проходе; дальше были моменты Эн-Несири, Лукебакьо, но Димитриевский играл блестяще. Промахнулся на сантиметры и Рафа Мир.

Показалось даже, что "Райо" удастся выстоять, ведь на табло до конца оставалось пару секунд, но подача с углового - и Эн-Несири, затаившийся за спиной у вратаря Нюланда, головой вколотил решающий гол. 2:2!

Youssef En-Nesyri is Moroccan all-time topscorer in LaLiga and 10th all-time Sevilla topscorer ????????????



A legend ???????????? pic.twitter.com/kiQAXnidox — ????????????_???????? | ???????? ???????????????????????????????? ???????????????? (@MVN_EN) October 7, 2023

Героизм? Само собой! Но есть и другая сторона – очки. Из-за систематических проблем с защитой их у "Нервиона" немного - всего 8 в таблице. Даже у "Райо" уже 13, что уж говорить про записных фаворитов.

9-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Райо Вальекано" - 2:2

Голы: Соу, 50, Эн-Несири, 90+6 - Валентин, 21, Альваро Гарсия, 26

"Севилья": Нюланд - Хуанлу (Навас, 78), Гудель, Баде, Акунья (Педроса, 46) - Соу, Фернандо (Ракитич, 37) - Сусо (Рафа Мир, 81), Оливер (Окампос, 46), Лукебакьо - Эн-Несири

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане, Лежен, Эспино - Паласон (Чаваррия, 83), Сисс, Валентин (де Фрутос, 83), Альваро Гарсия (Кике Перес, 83) - Трехо (Унаи Лопес, 55), де Томас (Камельо, 69)

Предупреждения: Гудель, 36, Соу, 45+3, Сусо, 67, Навас, 84, Жордан, 90+6 - Аридане, 74, Кике Перес, 84