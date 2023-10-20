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Севилья - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
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"Севилья" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Севилья - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Лидер испанского сезона едет в гости к победителю минувшей Лиги Европы, который переживает очередной кризис.

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"Севилья" неделю назад уволила Хосе Луиса Мендилибара, с которым набрала лишь 8 очков в 8 стартовых турах. Решение вроде логичное, но вот новый тренер, Диего Алонсо, пока кот в мешке.

С другой стороны, Мадрид выдал почти идеальный старт, выиграв 9 матчей из 10, а в последних трех турах чемпионата победил с общим счетом 9:0. Джуд Беллингем силен настолько, что уже забил 10 голов, побив некоторые рекорды самого Роналду.

На бумаге "Реал" фаворит с огромным отрывом, но как будет на поле - узнаем в субботу 21 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 19:30 по Киеву.

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья смотреть футбол онлайн
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