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Севилья - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Севилья" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.10.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
Лидер испанского сезона едет в гости к победителю минувшей Лиги Европы, который переживает очередной кризис.
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"Севилья" неделю назад уволила Хосе Луиса Мендилибара, с которым набрала лишь 8 очков в 8 стартовых турах. Решение вроде логичное, но вот новый тренер, Диего Алонсо, пока кот в мешке.
С другой стороны, Мадрид выдал почти идеальный старт, выиграв 9 матчей из 10, а в последних трех турах чемпионата победил с общим счетом 9:0. Джуд Беллингем силен настолько, что уже забил 10 голов, побив некоторые рекорды самого Роналду.
На бумаге "Реал" фаворит с огромным отрывом, но как будет на поле - узнаем в субботу 21 октября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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