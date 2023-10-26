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Кроос о стычке Рамоса и Рюдигера: Антонио думал о Класико, ему нельзя было реагировать
Тони Кроос рассказал о конфликте Серхио Рамоса и Антонио Рюдигера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
Во время матча 10-го тура Ла Лиги "Севилья" - "Реал" (1:1) Рамос во время схватки после углового схватил Рюдигера за щеки и стал растягивать на его лице улыбку. Ни Рамос, ни Рюдигер не получили карточек, после игры защитники обнялись.
Тони Кроос рассказал о конфликте Серхио Рамоса и Антонио Рюдигера.
- В конце матча я посоветовал Рамосу приструнить его банду. Это сработало.
Разве что инцидент с болельщиками [расизм в отношении Винисиуса]... Но это уже отдельная тема. А на поле все быстро успокоились. Затем мы встретились с Серхио в раздевалке - это было приятно.
В "Мадриде" мы добивались успеха вместе на протяжении многих лет. Я неоднократно говорил, что Рамос - один из лучших центральных защитников и капитанов всех времен.
- А как же стычка между Рамосом и Рюдигером?
- Серхио изобразил на лице Антонио улыбку. На поле стало жарко.
Что касается Рюдигера, то я должен сказать, что его мысли были заняты предстоящим Класико (немец был в одной карточке от автоматической дисквалификации).
Ему нельзя было реагировать. Вероятно, именно это немного затормозило его. Иначе было бы еще веселее, - сказал хавбек "Реала" Кроос в своем подкасте Einfach mal luppen.
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