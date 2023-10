Бизнесмен, кандидат, диктатор: все, что вы не знали о Флорентино Пересе

И не просто бизнесмен, а один из самых успешных на Пиренеях.

Forbes оценивает состояние дона Флорентино в 2,3 млрд евро. Тем временем возглавляемая Пересом компания Grupo ACS – крупнейшая строительная в Испании! - задекларировала за 2022 год 33,6 млрд дохода и 668 млн чистой прибыли.

На то, чтоб оказаться здесь, он потратил всю жизнь. Начал еще при франкистах, возглавив группу лоббистов крупных застройщиков и, когда их кандидат выиграл мэрские выборы в столице, о Пересе не забыли, назначив руководить городской санитарной службой. На дворе был 1976 год.

Еще немного – и Флорентино уже самый молодой советник мэра в истории Мадрида. Далее переход к демократии – и Перес уже правая рука лидера правых Адольфо Суареса.

Он мог двигаться политикой дальше, но выбрал деньги и тень. Перес купил за 1 песо убыточную строительную компанию Padros - и уже вскоре стала получать крупные государственные контракты, поглощать конкурентов. Если госбанки не давали кредиты, Пересу помогали испанские Ротшильды – семья Марч, финансировавшая еще переворот Франко в 1936-м.

В конце концов именно семья Марч сделала возможным образование гигантской Grupo ACS в 1997-м.

Ну, а еще один друг Переса Хосе Мария Аснар, став премьером Испании, снабжал ACS госзаказами. Автомагистрали, аэропорты, колеи для скоростных поездов, бизнес-центры и индустриальные парки – все это щедро кредитовалось контролируемыми Аснаром региональными сберегательными банками (cajas).

И это даже не все. ACS основала отдел услуг – и он немедленно стал монополистом в управлении государственными детсадами, службами уборки и питания в больницах; приютами для бездомных; службами сбора мусора.

Вы скажете: "Эй, а при чем здесь "Реал"? Но в 2001 году клуб имел 500 млн долга, который почти полностью покрыла мэрия, выкупив у "Сливочных" гигантскую зеленую зону, переданную еще Франко в 50-е.

Впрочем, кто ее слушал? Соглашение заключили, "Реал" получил 480 млн за землю, и это именно ими, а не продажами футболок, была профинансирована эра "Галактикос".

Более того, угадайте, какой застройщик получил самый жирный контракт на строительство небоскребов на месте бывшего парка? Правильно – Grupo ACS.

Они не стеснялись – зачем? Даже в 2009-м, когда испанский строительный пузырь лопнул и кредитов никому не давали, Caja Madrid подмахнула 90 млн "Реалу" на покупку Роналду. Шельфовое ПХГ Castor, совместный проект государства и ACS, прогорело? Что ж, все 1,35 млрд евро долга банкам выплатили из казны. Мадридская окружная вместо запланированных 2,5 млрд евро высосала из бюджета 6,5 млрд? Газеты пошумели, но у правоохранителей вопросов не было.

VIP-ложа "Сантьяго Бернабеу" при Пересе превратилась в место, где заключают партийные союзы и многомиллиардные соглашения. Туда ходит богема, политики, журналисты, судьи; бывал там даже глава китайской мафии Гао Пин до своего ареста. Дон Флорентино объединяет всех.

Лишь один раз его вызвали в суд, и то как свидетеля по нашумевшему политическому делу Operación Púnica.

Ну невозможно доказать связь между покупкой Хамеса Родригеса и выигранным ACS спустя 2 месяца тендером на строительство шоссе за 700 млн в Колумбии, правда?

Или между подписанием Чичарито Эрнандеса и соглашением с правительством Мексики о строительстве дизельного завода за 432 млн через две недели?

Вроде бы все и ясно, но Перес слишком влиятелен и умен, чтобы кто-то вывел его на чистую воду.

Умение дона Флорентино шокировать, чтобы достичь желаемого – одна из его фишек.

Если вы не знали, впервые Перес баллотировался в президенты "Реала" еще в 1995-м, но проиграл Рамону Мендосе.

Дабы такое не повторилось в 2000-м руководитель ACS отложил строительные дела и с головой нырнул в футбол – познакомился со всеми директорами; узнал, чего им не хватает.

Правда в том, что его новый конкурент Лоренсо Санс был слабым менеджером. При нем "Реал" дважды выиграл Лигу чемпионов, но параллельно накапливал долги и совершал странные трансферы. Все держалось на раздевалке, которой правили Йерро, Рауль и Редондо. Они хорошо собирались на ЛЧ, но в Ла Лиге однажды после 15 туров шли 15-ми.

И что сделал Перес? Опросил сосьос Мадрида, какого игрока они больше всего хотели бы видеть в клубе.

Перес тогда пообещал всем 83,967 сосьос, что если не сможет перевезти Фигу с "Камп Ноу" на "Бернабеу", то оплатит членские взносы каждого из них на следующий сезон.

Далее Перес нашел посредника для переговоров, ведь напрямую Фигу говорить бы не стал – и вышел на легендарного Паулу Футре.

Это именно герой КЕЧ-87 озвучил Фигу странное соглашение. В случае победы Переса на выборах Луиш обязывался перейти в Мадрид, который поднимал его зарплату в 6 раз и давал 2,5 млн евро бонуса. В случае поражения Перес просто перечислял на счет Фигу 2,5 млн как компенсацию за потерянное время. Ну, а чтобы звезда не соскочила, в сделку вписали 22 млн штрафа за невыполнение условий.

Схема скользкая, но Футре и агент заверили Фигу, что Перес ни за что не победит – это просто халявные деньги. Отсюда и уверенность, которую излучал футболист:

Между тем, Перес активно и успешно продавал идею джентльменского, элитарного Мадрида, который застал еще ребенком в 50-х. Никаких больше Бальичей, никаких Мунитисов – отныне за "Реал" должны были играть только лучшие из лучших. Санс, этот угловатый выскочка, нуэво-рико, смотрелся на его фоне мелочно.

И что было потом? 16 июля 2000 года прошли выборы, где за Переса проголосовали 16,469 сьосос – на три тысячи больше, чем за Санса.

Еще через неделю, 24 июля, в трофейной комнате Мадрида они позировали втроем - Перес, Фигу и Альфредо Ди Стефано, которого дон Флорентино взял в вице-президенты, словно подчеркивая новый ориентир.

Умелый бизнесмен, в футболе он сделал своим товаром мечту – и это подняло его на вершину.

Другое дело, что удержаться в топе сложнее, чем там оказаться.

Первая каденция Переса закончилась в 2006 году на фоне стремительной деградации команды. Бразильцы загуляли, "Галактикос" постарели, уход Клода Макелеле разрушил сам фундамент "Реала".

Дон Флорентино не признал ошибок, но подождал, пока конкуренты вляпаются еще больше, и тогда вернулся в 2009-м уже с планом превращения "Реала" в футбольную Grupo ACS. Никаких больше выборов, отставок и внутренней оппозиции – только его, Переса, абсолютная власть.

Чтобы фаны не протестовали, их немедленно задобрили переходами Роналду, Кака, Хаби Алонсо, Озила, Жозе Моуриньо. Caja Madrid давал деньги, само собой.

