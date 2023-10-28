Бизнесмен, кандидат, диктатор: все, что вы не знали о Флорентино Пересе

Перес-бизнесмен

И не просто бизнесмен, а один из самых успешных на Пиренеях.

Forbes оценивает состояние дона Флорентино в 2,3 млрд евро. Тем временем возглавляемая Пересом компания Grupo ACS – крупнейшая строительная в Испании! - задекларировала за 2022 год 33,6 млрд дохода и 668 млн чистой прибыли.

На то, чтоб оказаться здесь, он потратил всю жизнь. Начал еще при франкистах, возглавив группу лоббистов крупных застройщиков и, когда их кандидат выиграл мэрские выборы в столице, о Пересе не забыли, назначив руководить городской санитарной службой. На дворе был 1976 год.

Еще немного – и Флорентино уже самый молодой советник мэра в истории Мадрида. Далее переход к демократии – и Перес уже правая рука лидера правых Адольфо Суареса.

Les comparto este Florentino Pérez joven para que nunca les falte una buena administración de sus finanzas pic.twitter.com/Ufk22ztaar — robertiki (@l_ramirez17) June 28, 2019

Он мог двигаться политикой дальше, но выбрал деньги и тень. Перес купил за 1 песо убыточную строительную компанию Padros - и уже вскоре стала получать крупные государственные контракты, поглощать конкурентов. Если госбанки не давали кредиты, Пересу помогали испанские Ротшильды – семья Марч, финансировавшая еще переворот Франко в 1936-м.

В конце концов именно семья Марч сделала возможным образование гигантской Grupo ACS в 1997-м.

Ну, а еще один друг Переса Хосе Мария Аснар, став премьером Испании, снабжал ACS госзаказами. Автомагистрали, аэропорты, колеи для скоростных поездов, бизнес-центры и индустриальные парки – все это щедро кредитовалось контролируемыми Аснаром региональными сберегательными банками (cajas).

И это даже не все. ACS основала отдел услуг – и он немедленно стал монополистом в управлении государственными детсадами, службами уборки и питания в больницах; приютами для бездомных; службами сбора мусора.

Вы скажете: "Эй, а при чем здесь "Реал"? Но в 2001 году клуб имел 500 млн долга, который почти полностью покрыла мэрия, выкупив у "Сливочных" гигантскую зеленую зону, переданную еще Франко в 50-е.

"Это усугубит географическое неравенство между зажиточным севером и рабочим югом Мадрида. Город нельзя трансформировать только для того, чтобы уплатить долги футбольного клуба", - настаивала социалистка Матильда Фернандес.

Впрочем, кто ее слушал? Соглашение заключили, "Реал" получил 480 млн за землю, и это именно ими, а не продажами футболок, была профинансирована эра "Галактикос".

Более того, угадайте, какой застройщик получил самый жирный контракт на строительство небоскребов на месте бывшего парка? Правильно – Grupo ACS.

Они не стеснялись – зачем? Даже в 2009-м, когда испанский строительный пузырь лопнул и кредитов никому не давали, Caja Madrid подмахнула 90 млн "Реалу" на покупку Роналду. Шельфовое ПХГ Castor, совместный проект государства и ACS, прогорело? Что ж, все 1,35 млрд евро долга банкам выплатили из казны. Мадридская окружная вместо запланированных 2,5 млрд евро высосала из бюджета 6,5 млрд? Газеты пошумели, но у правоохранителей вопросов не было.

En la operación, denominada «Canal-Golf», participaron sociedades del Grupo ACS, controlado por Florentino Pérez, parte del botín acabo perdido en Venezuela y la trama internacional de blanqueo la monto el narcotraficante Vicente Lamarca Sánchez. pic.twitter.com/y5YPGYZdnL — Romàn???? (@wiesenthal1632) May 10, 2023

VIP-ложа "Сантьяго Бернабеу" при Пересе превратилась в место, где заключают партийные союзы и многомиллиардные соглашения. Туда ходит богема, политики, журналисты, судьи; бывал там даже глава китайской мафии Гао Пин до своего ареста. Дон Флорентино объединяет всех.

Лишь один раз его вызвали в суд, и то как свидетеля по нашумевшему политическому делу Operación Púnica.

"Есть что-то, что я понимаю, но не смогу доказать", - сказал тогда Пересу судья. Эта фраза характеризует его полнее других.

Ну невозможно доказать связь между покупкой Хамеса Родригеса и выигранным ACS спустя 2 месяца тендером на строительство шоссе за 700 млн в Колумбии, правда?

Или между подписанием Чичарито Эрнандеса и соглашением с правительством Мексики о строительстве дизельного завода за 432 млн через две недели?

Вроде бы все и ясно, но Перес слишком влиятелен и умен, чтобы кто-то вывел его на чистую воду.

Sobre el negocio detrás de las guerras. En 'Florentino Pérez, el poder del palco' explicó cómo el presidente de ACS se llevó el primer contrato de una empresa española en Irak tras apoyar al criminal de guerra de José María Aznar.https://t.co/YLoho1GKNa pic.twitter.com/EKwxEqIgDX — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 25, 2022

Перес-кандидат

Умение дона Флорентино шокировать, чтобы достичь желаемого – одна из его фишек.

Если вы не знали, впервые Перес баллотировался в президенты "Реала" еще в 1995-м, но проиграл Рамону Мендосе.

Дабы такое не повторилось в 2000-м руководитель ACS отложил строительные дела и с головой нырнул в футбол – познакомился со всеми директорами; узнал, чего им не хватает.

Правда в том, что его новый конкурент Лоренсо Санс был слабым менеджером. При нем "Реал" дважды выиграл Лигу чемпионов, но параллельно накапливал долги и совершал странные трансферы. Все держалось на раздевалке, которой правили Йерро, Рауль и Редондо. Они хорошо собирались на ЛЧ, но в Ла Лиге однажды после 15 туров шли 15-ми.

Former Real Madrid president Lorenzo Sanz has died aged 76 of coronavirus. ???? pic.twitter.com/JETEtMsYOz — 433 (@433) March 22, 2020

И что сделал Перес? Опросил сосьос Мадрида, какого игрока они больше всего хотели бы видеть в клубе.

"Он спросил всех, и они сказали "Фигу". Он был нашим жесточайшим соперником в те времена; приносил нам не меньше проблем, чем когда-то Марадона. Его дриблинг сводил с ума", - вспоминает Маноло Санчис.

Перес тогда пообещал всем 83,967 сосьос, что если не сможет перевезти Фигу с "Камп Ноу" на "Бернабеу", то оплатит членские взносы каждого из них на следующий сезон.

"Слово, которое он дал болельщикам "Реала", было опьяняющим", – говорит журналист El Pais Диего Торрес. "Это обещание подпитывало фантазию мадридцев. Уничтожит ли он "Барселону" одним чеком? С тех пор им уже было плевать на Санса и его Кубки".

Далее Перес нашел посредника для переговоров, ведь напрямую Фигу говорить бы не стал – и вышел на легендарного Паулу Футре.

Это именно герой КЕЧ-87 озвучил Фигу странное соглашение. В случае победы Переса на выборах Луиш обязывался перейти в Мадрид, который поднимал его зарплату в 6 раз и давал 2,5 млн евро бонуса. В случае поражения Перес просто перечислял на счет Фигу 2,5 млн как компенсацию за потерянное время. Ну, а чтобы звезда не соскочила, в сделку вписали 22 млн штрафа за невыполнение условий.

Схема скользкая, но Футре и агент заверили Фигу, что Перес ни за что не победит – это просто халявные деньги. Отсюда и уверенность, которую излучал футболист:

"Я хочу сказать членам и болельщикам "Барселоны", что Луиш Фигу точно будет на "Камп Ноу" 24 июля, чтобы начать сезон. Я не подписал предварительный контракт с кандидатом в президенты "Реала". Я не настолько сумасшедший, чтобы сделать такое".

Между тем, Перес активно и успешно продавал идею джентльменского, элитарного Мадрида, который застал еще ребенком в 50-х. Никаких больше Бальичей, никаких Мунитисов – отныне за "Реал" должны были играть только лучшие из лучших. Санс, этот угловатый выскочка, нуэво-рико, смотрелся на его фоне мелочно.

И что было потом? 16 июля 2000 года прошли выборы, где за Переса проголосовали 16,469 сьосос – на три тысячи больше, чем за Санса.

Еще через неделю, 24 июля, в трофейной комнате Мадрида они позировали втроем - Перес, Фигу и Альфредо Ди Стефано, которого дон Флорентино взял в вице-президенты, словно подчеркивая новый ориентир.

Умелый бизнесмен, в футболе он сделал своим товаром мечту – и это подняло его на вершину.

Перес-диктатор

Другое дело, что удержаться в топе сложнее, чем там оказаться.

Первая каденция Переса закончилась в 2006 году на фоне стремительной деградации команды. Бразильцы загуляли, "Галактикос" постарели, уход Клода Макелеле разрушил сам фундамент "Реала".

Дон Флорентино не признал ошибок, но подождал, пока конкуренты вляпаются еще больше, и тогда вернулся в 2009-м уже с планом превращения "Реала" в футбольную Grupo ACS. Никаких больше выборов, отставок и внутренней оппозиции – только его, Переса, абсолютная власть.

Чтобы фаны не протестовали, их немедленно задобрили переходами Роналду, Кака, Хаби Алонсо, Озила, Жозе Моуриньо. Caja Madrid давал деньги, само собой.

???????? | Florentino Perez really signed 3 Ballon d'Or winners in the 2009 transfer window.



???????? Cristiano Ronaldo (Man United) - £80m

???????? Kaka (AC Milan) - £56m

???????? Karim Benzema (Lyon) - £29m



No other President comes close to him. pic.twitter.com/WsQw0SXC09 — FP (@fIoperez) July 29, 2023

Тем временем Перес вносил изменения в устав клуба. Во-первых, претендент на пост президента отныне должен был быть сосьо не 10 лет, а 20.

Во-вторых, кандидат должен иметь на банковском счете не менее 15% годового бюджета "Реала" - то есть, более 100 млн евро. Никаких кредитов или поручителей, как в "Барселоне" – только собственные средства. Говорят, что на всю Испанию есть только 442 человека с такими деньгами, но кто из них был сосьо на протяжении последних 20 лет?

Кроме того, баллотироваться в президенты "Реала" мог только гражданин Испании – еще одно важное нововведение Переса:

"Я не хочу ни о ком думать плохо – ни об арабских шейхах, ни о русских, но "Реал" – это наше личное дело".

Благодаря этим изменениям выборы в "Реале" в 2013, 2017 и 2021 годах прошли по советскому лекалу. Один кандидат – все его одобрили – пошли дальше.

И кстати эти фиктивные выборы – единственное событие, на которое еще собирают всех сосьос. "Менее важные" документы, как годовой бюджет или кредит на полмиллиарда евро, от имени сосьос одобряет группа избранных, "компромиссариос". Их около двух тысяч, и это люди, лояльные Пересу. Для контекста, когда в 2021-м президент попросил дополнительные 225 млн на реконструкцию "Бернабеу", 1562 депутата проголосовали "за" и только 16 – "против".

????El presidente Florentino Pérez ????

Presidente del Real Madrid????

En el año 2000 Florentino Pérez fue elegido presidente del Real Madrid???? sucediendo a Lorenzo Sanz.



El 11 de julio de 2004 los socios acudieron en masa a las 40 urnas instaladas en el Pabellón Raimundo Saporta y… pic.twitter.com/cMzYnb0eQj — Magia Madridista (@MagiaRealMadrid) October 24, 2023

Группа фанатов Ultras Sur выступила против Переса – и тогда их просто выгнали со стадиона навсегда. Никто не имеет права возражать президенту.

"Это абсолютная власть. В правлении мадридцев нет никого, кто бы сказал ему: "Ты совершаешь ошибку", – рассказывает The Athletic один из директоров.

Другой собеседник издания отмечает, что у гендира Хосе Анхеля и шеф-скаута Жуни Калафата тоже сугубо совещательные функции: "Это Флорентино решает, а они только выполняют".

И даже то, что Пересу уже 76 лет, ничего не меняет. Ну да, он перенес две операции на спине в Чикаго в 2016-17 годах, а затем одну на легких в 2022-м, но ни это, ни смерть от рака любимой жены Питины не пошатнуло президента. В VIP-ложе "Реала" по-прежнему собираются самые влиятельные люди Испании; персонал все еще выполняет каждое его желание, и нет в Мадриде человека, который согласился бы обсудить его возможный уход - все боятся "последствий".

Может, это и хорошо, что Перес в молодости отказался от карьеры политика. С его хваткой он мог бы построить режим, которому бы аплодировал сам Франко.