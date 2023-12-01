Гризманн: Жоау Феликс порой хорошо работал, но нужна стабильность, а он уставал

Антуан Гризманн объяснил уход Жоау Феликса из "Атлетико".

"Переходя сюда, ты более-менее представляешь, что здесь за тренер и команда. Либо ты подстраиваешься и начинаешь работать, либо у тебя ничего не получается.

Жоау порой очень хорошо работал, но нужна стабильность, а он иногда уставал и думал, что ему здесь не место. Вот почему он сделал попытку [уйти], а клуб был готов его отпустить", - сказал форвард "Атлетико" в интервью Movistar.