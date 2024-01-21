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Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено

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Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В конце первого тайма матча "Жироны" и "Севильи" защитник "Севильи" Серхио Рамос влупил шипами Довбыку под колено. Из-за этого на месте столкновения остались видимые следы.

Артем хромал до конца первого тайма, но по-перерыве замены не произошло.

Напомним, что в этом матче Довбык оформил хет-трик за 6 минут. По состоянию на 69-ю минуту "Жирона" побеждает "Севилью" 4:1. Четвертый гол записал на свой счет еще один украинец Виктор Цыганков.

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Серхио Рамос Севилья Артем Довбик Жирона
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Источник:
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Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2024 в 00:05
пидрамос и в севилье - пидрамос
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2024 в 00:05
пидрамос и в севилье - пидрамос
Ответить
0
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