Рамос не убрал шипы и заехал Довбику под колено

В конце первого тайма матча "Жироны" и "Севильи" защитник "Севильи" Серхио Рамос влупил шипами Довбыку под колено. Из-за этого на месте столкновения остались видимые следы.

Артем хромал до конца первого тайма, но по-перерыве замены не произошло.

Напомним, что в этом матче Довбык оформил хет-трик за 6 минут. По состоянию на 69-ю минуту "Жирона" побеждает "Севилью" 4:1. Четвертый гол записал на свой счет еще один украинец Виктор Цыганков.