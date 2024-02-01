Остался один здоровый центрбек. Очередной защитник Реала получил травму

Сегодня, 1 февраля, в рамках 20-го тура чемпионата Испании "Хетафе" у себя дома на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" принимает мадридский "Реал".

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В перерыве Карло Анчелотти пришлось менять Антонио Рюдигера из-за травмы левого колена у немца, центрбек влетел в стык с игроком хозяев Мейсоном Гринвудом и получил повреждение. Рюдигер продержался до 15-минутной паузы, после чего уступил место на поле Эдуардо Камавинге.

В воскресенье, 4 февраля, "Реал" примет "Атлетико" в следующем туре Ла Лиги. У Анчелотти остался один здоровый центрбек – Начо Фернандес.

К слову, в стартовом составе гостей вышел украинский вратарь Андрей Лунин. По состоянию на 75 сыгранных минут встречи "Реал" впереди – 0:2.