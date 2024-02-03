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Антонио Рюдигер хочет сыграть в дерби. Решение за Анчелотти

Испания

Выйдет ли он на поле узнаем завтра

Антонио Рюдигер хочет сыграть в дерби. Решение за Анчелотти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антонио Рюдигер хочет сыграть против "Атлетико Мадрид" в завтрашнем поединке, сообщает AS.

По информации издания, несмотря на боль, немецкий защитник готов выйти на поле в дерби во втором тайме или на исходе игры. Отмечается, сегодня Рюдигер не работал в общей группе "Реал Мадрида".

Также во время пресс-конференции Карло Анчелотти прокомментировал то, что Рюдигер может сыграть с "Атлетико":

"Ему уже гораздо лучше. Мы решим завтра. Он будет в заявке".

Напомним, Антонио Рюдигер получил повреждение в конце первого тайма в игре против "Хетафе".

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Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
03.02.2024 в 15:34
Огромная потеря! Скорейшего выздоровления!
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Комментарии 1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
03.02.2024 в 15:34
Огромная потеря! Скорейшего выздоровления!
Ответить
0
0

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