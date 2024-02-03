Антонио Рюдигер хочет сыграть в дерби. Решение за Анчелотти

Антонио Рюдигер хочет сыграть против "Атлетико Мадрид" в завтрашнем поединке, сообщает AS.

По информации издания, несмотря на боль, немецкий защитник готов выйти на поле в дерби во втором тайме или на исходе игры. Отмечается, сегодня Рюдигер не работал в общей группе "Реал Мадрида".

Также во время пресс-конференции Карло Анчелотти прокомментировал то, что Рюдигер может сыграть с "Атлетико":

"Ему уже гораздо лучше. Мы решим завтра. Он будет в заявке".

Напомним, Антонио Рюдигер получил повреждение в конце первого тайма в игре против "Хетафе".