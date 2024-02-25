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Реал Мадрид в чемпионате Италии нашел идеальную замену Модричу

Испания
Обновлено

Николо Барелла

Реал Мадрид в чемпионате Италии нашел идеальную замену Модричу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" заинтересован полузащитником "Интера" Николо Бареллой. Об этом сообщает Fichajes.

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По информации источника, "Реал Мадрид" рассматривает Николо Бареллу как возможную замену Модричу, который, может покинуть команду этим летом. Отмечается, что мадридский "Реал" рассматривал итальянского полузащитника еще два года назад, но тогда так до переговоров и не дошло.

Напомним, за этот сезон 27-летный Барелла сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и отдал 3 результативные передачи. Примерная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Николо Барелла
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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