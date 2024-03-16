Хави: Сейчас у нас есть иллюзия, желания и вера

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес перед домашним матчем против "Атлетико Мадрид" поделился комментариями о предстоящей игре "Барсы" в Лиге чемпионов.

"ПСЖ" кажется, что у нас молодая и неопытная "Барса", но у нас много талантов. В прошлом сезоне мы были неизвестны. Но сейчас у нас есть иллюзия, желания и вера. Мы мечтаем выйти в полуфинал, хоть это очень сложно для нас.

Команда находится в очень хорошем состоянии уверенности. До матча еще многое предстоит сделать. Надеюсь, мы сможем восстановить игроков и что у нас не будет больше новых травм", — приводят слова Хави Diario Sport.