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Хави: Сейчас у нас есть иллюзия, желания и вера
Надеется на выход в полуфинал
Football Italia
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес перед домашним матчем против "Атлетико Мадрид" поделился комментариями о предстоящей игре "Барсы" в Лиге чемпионов.
"ПСЖ" кажется, что у нас молодая и неопытная "Барса", но у нас много талантов. В прошлом сезоне мы были неизвестны. Но сейчас у нас есть иллюзия, желания и вера. Мы мечтаем выйти в полуфинал, хоть это очень сложно для нас.
Команда находится в очень хорошем состоянии уверенности. До матча еще многое предстоит сделать. Надеюсь, мы сможем восстановить игроков и что у нас не будет больше новых травм", — приводят слова Хави Diario Sport.
Напомним, "Барселона" встретится с "ПСЖ" 9 апреля.
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