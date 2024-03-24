Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл отказался от покупки вингера Барсы
Дело в ФФП
Фото: twitter.com/LUFC
"Ньюкасл" отказался от покупки Рафиньи, сообщает Sport.es.
По информации издания, "Ньюкасл" который на протяжении нескольких месяцев следил за вингером "Барселоны", отказался от идеи приобрести бразильца, причиной такого решения стал финансовый фэйр-плей. Издание добавляет, что если бы "сороки" совершили бы покупку то у них бы возникли проблемы с ФФП, поскольку сделка обошлась бы примерно в 80 миллионов евро.
Напомним, за этот сезон Рафинья провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля в Севастополе – Генштаб
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО