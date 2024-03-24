Ньюкасл отказался от покупки вингера Барсы

"Ньюкасл" отказался от покупки Рафиньи, сообщает Sport.es.

По информации издания, "Ньюкасл" который на протяжении нескольких месяцев следил за вингером "Барселоны", отказался от идеи приобрести бразильца, причиной такого решения стал финансовый фэйр-плей. Издание добавляет, что если бы "сороки" совершили бы покупку то у них бы возникли проблемы с ФФП, поскольку сделка обошлась бы примерно в 80 миллионов евро.

Напомним, за этот сезон Рафинья провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.