Правые защитники в Реале: Карвахаль и Васкес останутся, но клуб уже нацелился на молодого таланта из Севильи

Портал Estadio Deportivo сообщает, что "Реал" ищет долгосрочного преемника Дани Карвахаля и Лукаса Васкеса на позицию правого защитника. Упомянутым звездам команды уже по 32 года, поэтому клуб ищет им замену. Обоих "Реал" оставит на следующий сезон, а в это время будет вести переговоры с потенциальными кандидатами.

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Estadio Deportivo располагает информацией, что мадридцы заинтересованы в 20-летнем игроке "Севильи" Хуанлу Санчесу. Контракт игрока с его клубом действует до лета 2026-го года. "Реал" хочет начать переговоры именно летом 2025-го, за год до завершения сделки, чтобы надеяться на скидку.

В текущем сезоне Санчес провел за "Севилью" 31 матч (включая Суперкубок УЕФА). Его рыночная стоимость - 14,7 млн евро.