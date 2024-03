Романо: Реал Мадрид намерен продлить контракт Андрея Лунина

У Андрея Лунина есть действующий контракт с "Реал Мадридом" до 2025 года. Сообщает Фабрицио Романо.

По имеющейся информации, руководство "Реала" и Анчелотти с его командой считают, что у Андрея Лунина по-прежнему огромный потенциал, поскольку он может еще больше развиваться в ближайшие годы. Вот почему "Реал Мадрид" подготовил новое предложение по продлению контракта.

⚪️???????? Real Madrid’s board and Ancelotti with his staff both believe Andriy Lunin has still huge potential as he could develop even more in the next years.



That’s why Real have prepared new deal proposal and will insist to extend his contract , as revealed. ⤵️ https://t.co/EaFjW2QcHs