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Реал отказался от продажи Винисиуса за 200 млн евро, игрок вариант с уходом не рассматривает - Marca

Испания

Приход Мбаппе не повлияет на решение бразильца

Реал отказался от продажи Винисиуса за 200 млн евро, игрок вариант с уходом не рассматривает - Marca

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не намерен покидать клуб, сообщает авторитетное испанское издание Marca.

По информации источника, бразилец даже не рассматривает никаких предложений по поводу своего потенциального трансфера. Руководство "сливочных", в свою очередь, также полностью удовлетворено выступлениями Винисиуса, и считает его главной звездой команды.

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Отмечается, что возможное предложение "ПСЖ" в размере 200 млн. евро за 23-летнего игрока заранее обречено на провал - покупателям придется выплачивать отступные в 1 млрд. евро.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и оформил восемь результативных передач.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор трансфер
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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