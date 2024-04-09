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Реал отказался от продажи Винисиуса за 200 млн евро, игрок вариант с уходом не рассматривает - Marca
Приход Мбаппе не повлияет на решение бразильца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор не намерен покидать клуб, сообщает авторитетное испанское издание Marca.
По информации источника, бразилец даже не рассматривает никаких предложений по поводу своего потенциального трансфера. Руководство "сливочных", в свою очередь, также полностью удовлетворено выступлениями Винисиуса, и считает его главной звездой команды.
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Отмечается, что возможное предложение "ПСЖ" в размере 200 млн. евро за 23-летнего игрока заранее обречено на провал - покупателям придется выплачивать отступные в 1 млрд. евро.
В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и оформил восемь результативных передач.
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