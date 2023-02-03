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Галатасарай хочет подписать полузащитника Ливерпуля
Наби Кейта близок к смене клубной прописки
Фото: twitter.com/LFC
Турецкий "Галатасарай" ищет усиление в опорную зону команды. Основным кандидатом на место опорника босы турецкого клуба рассматривают полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.
"Ливерпуль" готов расстаться с полузащитником, освободив место для перед трансфером хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает A Spor.
По данным источника, переговоры между клубами находятся в начальной стадии, однако турецкая сторона всерьез заинтересовала в приобретении полузащитника.
Напомним, Кейта перешел в "Ливерпуль" из РБ "Лейпциг" в 2018 году. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 10 матчах "красных" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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