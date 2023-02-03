  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Галатасарай хочет подписать полузащитника Ливерпуля
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галатасарай хочет подписать полузащитника Ливерпуля

Турция
(1 голосов)

Наби Кейта близок к смене клубной прописки

Галатасарай хочет подписать полузащитника Ливерпуля

Фото: twitter.com/LFC

UA-Футбол
Новина українською

Турецкий "Галатасарай" ищет усиление в опорную зону команды. Основным кандидатом на место опорника босы турецкого клуба рассматривают полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

"Ливерпуль" готов расстаться с полузащитником, освободив место для перед трансфером хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает A Spor.

По данным источника, переговоры между клубами находятся в начальной стадии, однако турецкая сторона всерьез заинтересовала в приобретении полузащитника.

Напомним, Кейта перешел в "Ливерпуль" из РБ "Лейпциг" в 2018 году. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 10 матчах "красных" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Севилья отправила нападающего в аренду в чемпионат Турции
yellow-arrow
СМИ: Трабзонспор ведет переговоры по Супряге
yellow-arrow
Официально: Умраниеспор арендовал у Шахтера Кайоде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Галатасарай (Стамбул) Ливерпуль Наби Кейта
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде