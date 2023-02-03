Галатасарай хочет подписать полузащитника Ливерпуля

Турецкий "Галатасарай" ищет усиление в опорную зону команды. Основным кандидатом на место опорника босы турецкого клуба рассматривают полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

"Ливерпуль" готов расстаться с полузащитником, освободив место для перед трансфером хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщает A Spor.

По данным источника, переговоры между клубами находятся в начальной стадии, однако турецкая сторона всерьез заинтересовала в приобретении полузащитника.

Напомним, Кейта перешел в "Ливерпуль" из РБ "Лейпциг" в 2018 году. В нынешнем сезоне футболист выходил на поле в 10 матчах "красных" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.