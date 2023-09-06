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Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро
Существует лишь три экземпляра данной модели
uncrate
По информации L’Equipe, форварду "Галатасарая" принадлежит модель Rolls-Royce Boat Tail, считающаяся самой дорогой моделью автомобиля в мире стоимостью не менее 26 млн евро. Существует лишь три экземпляра данной модели, один из которых связывают с парой Бейонсе и Jay-Z.
Rolls-Royce Boat Tail представляет собой 4-местный кабриолет. В заднюю часть автомобиля встроены выдвижной столик и телескопический зонтик. В машине также имеются два холодильника, один из которых предназначен для хранения шампанского.
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