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Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро

Турция
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Существует лишь три экземпляра данной модели

Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро

uncrate

UA-Футбол
Новина українською

По информации L’Equipe, форварду "Галатасарая" принадлежит модель Rolls-Royce Boat Tail, считающаяся самой дорогой моделью автомобиля в мире стоимостью не менее 26 млн евро. Существует лишь три экземпляра данной модели, один из которых связывают с парой Бейонсе и Jay-Z.

Rolls-Royce Boat Tail представляет собой 4-местный кабриолет. В заднюю часть автомобиля встроены выдвижной столик и телескопический зонтик. В машине также имеются два холодильника, один из которых предназначен для хранения шампанского.

Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро - изображение 1

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В статье: Мауро Икарди
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Источник:
lequipe

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