Мауро Икарди купил Rolls-Royce Boat Tail стоимостью не менее 26 миллионов евро

По информации L’Equipe, форварду "Галатасарая" принадлежит модель Rolls-Royce Boat Tail, считающаяся самой дорогой моделью автомобиля в мире стоимостью не менее 26 млн евро. Существует лишь три экземпляра данной модели, один из которых связывают с парой Бейонсе и Jay-Z.

Rolls-Royce Boat Tail представляет собой 4-местный кабриолет. В заднюю часть автомобиля встроены выдвижной столик и телескопический зонтик. В машине также имеются два холодильника, один из которых предназначен для хранения шампанского.