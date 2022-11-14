 Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022. Два Месси, Бензема завтракает голами с молоком, самый быстрый Хакими ᐉ UA-Футбол
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Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022. Два Месси, Бензема завтракает голами с молоком, самый быстрый Хакими

Чемпионат мира FIFA
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Компании активно снимают приятную рекламу

Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022. Два Месси, Бензема завтракает голами с молоком, самый быстрый Хакими

Фото: скриншот

Новина українською

Adidas выпустил рекламу к чемпионату мира в Катаре со звездами футбола. В ролике также появляется рэпер Stromzy.

Помимо Лионеля Месси, Карима Бензема и Ащрафа Хакими в ролике снялись Джуд Беллингем, Педри, Сон Хын Мин и Серж Гнабри. В рекламе играет песня Opus – Life is life.

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема Адидас Ашраф Хакими Чемпионат мира 2022
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