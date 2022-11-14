Adidas выпустил ролик к ЧМ-2022. Два Месси, Бензема завтракает голами с молоком, самый быстрый Хакими

Adidas выпустил рекламу к чемпионату мира в Катаре со звездами футбола. В ролике также появляется рэпер Stromzy.

Помимо Лионеля Месси, Карима Бензема и Ащрафа Хакими в ролике снялись Джуд Беллингем, Педри, Сон Хын Мин и Серж Гнабри. В рекламе играет песня Opus – Life is life.