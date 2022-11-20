 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Катар - Эквадор ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Катар - Эквадор

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

День первый

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Катар - Эквадор

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с букмекерской компанией VBET проводят конкурс прогнозов, посвященный Чемпионату мира 2022. Для победы в нем достаточно просто каждый день делать свои прогнозы на матчи дня и правильно спрогнозировать как можно больше результатов матчей Мундиаля.

Конкурс прогнозов будет состоять из пяти этапов, после каждого из которых будут объявлены победители и призеры, а также Общий зачет. Подробные условия участия в конкурсе читайте здесь.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости до официального времени начала матча.

Прогнозы принимаются в формате: "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 7:4".

Конкурс прогнозов UA-Футбол VBET. День 1

18:00 Катар – Эквадор

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (28)
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kravaserega (Kyiv)
20.11.2022 в 12:17
Катар - Еквадор 1:2
Ответить
0
0
vpakhomov123 (днепр)
20.11.2022 в 12:13
Катар-Эквадор 1:0
Ответить
0
0
VitalikUA (Ахтырка)
20.11.2022 в 12:12
Катар-Еквадор 2:0
Ответить
0
0
ПФК (Александрия)
20.11.2022 в 12:09
Катар-Еквадор 1-1
Ответить
0
0
Oleh_6743657345983 (Підбуж)
20.11.2022 в 12:07
Катар-Еквадор 1:1
Ответить
0
0
MaxDChernivtsi (Чернівці)
20.11.2022 в 12:05
Катар-Еквадор 1:2
Ответить
0
0
AlBundy (Тернопіль)
20.11.2022 в 12:03
Катар-Эквадор 0:2
Ответить
0
0
Tolfan (Квасилів)
20.11.2022 в 11:58
Катар - Еквадор - 1:1
Ответить
0
0
avatar
Andrey30 (Черновцы)
20.11.2022 в 11:57
Катар-Еквадор - 1:3
Ответить
0
0
ZILI (Тернопіль)
20.11.2022 в 11:57
"Катар - Еквадор 0:1"
Ответить
0
0
Uww555 (Одесса)
20.11.2022 в 11:55
Катар – Эквадор 2:1
Ответить
0
0
Dimon1610 (Ромны)
20.11.2022 в 11:54
Катар-Еквадор - 1:2
Ответить
0
0
3584589248 (кельменці)
20.11.2022 в 11:48
Каtар-Еквадор 0:1
Ответить
0
0
djumba (Мелитополь)
20.11.2022 в 11:46
Катар - Еквадор 1:1
Ответить
0
0
roman.bilyak (Львів)
20.11.2022 в 11:46
Катар - Еквадор 2:0
Ответить
0
0
Nikola1986 (Dnipro)
20.11.2022 в 11:37
Катар - Эквадор 1-0
Ответить
0
0
Івано-Франківчанин (Івано-Франківськ)
20.11.2022 в 11:34
Катар - Еквадор 1:2
Ответить
0
0
Contakt555
20.11.2022 в 11:34
Катар - Еквадор 1:0
Ответить
0
0
avatar
mr.butters (Одесса)
20.11.2022 в 11:13
Катар - Эквадор 2:1.
Ответить
0
0
Hmelxni4anin (Хмельницкий)
20.11.2022 в 11:13
Катар-Еквадор 2:0
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2022 в 11:11
только эквадор! счёт не имеет значения!
Ответить
0
0
yul1aw (Чернівці)
20.11.2022 в 11:07
Катар - Еквадор 1:1
Ответить
0
0
Artemon333 (Київ )
20.11.2022 в 11:06
Катар-Еквадор 1:1
Ответить
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
20.11.2022 в 10:59
Катар - Еквадор 1:0
Ответить
0
0
avatar
Семйон Ігор (UA-Футбол)
20.11.2022 в 10:56
Катар - Еквадор 0:1
Ответить
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.11.2022 в 10:55
Уже писали британские СМИ, чо Катар купил победу у Эквадора за 7,4 миллионов долларов. Счет 1-0. Гол будет забит во втором тайме.
Ответить
0
-1
S_Shvets (Киев)
20.11.2022 в 10:49
Катар - Еквадор 1:2
Ответить
+1
0
OctoberFest (Голая Пристань)
20.11.2022 в 10:47
Катар - Еквадор 1:0
Ответить
+1
0

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