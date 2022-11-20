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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Катар - Эквадор
День первый
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол вместе с букмекерской компанией VBET проводят конкурс прогнозов, посвященный Чемпионату мира 2022. Для победы в нем достаточно просто каждый день делать свои прогнозы на матчи дня и правильно спрогнозировать как можно больше результатов матчей Мундиаля.
Конкурс прогнозов будет состоять из пяти этапов, после каждого из которых будут объявлены победители и призеры, а также Общий зачет. Подробные условия участия в конкурсе читайте
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости до официального времени начала матча.
Прогнозы принимаются в формате: "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 7:4".
18:00 Катар – Эквадор
Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
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