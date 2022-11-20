Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Катар - Эквадор

UA-Футбол вместе с букмекерской компанией VBET проводят конкурс прогнозов, посвященный Чемпионату мира 2022. Для победы в нем достаточно просто каждый день делать свои прогнозы на матчи дня и правильно спрогнозировать как можно больше результатов матчей Мундиаля.

Конкурс прогнозов будет состоять из пяти этапов, после каждого из которых будут объявлены победители и призеры, а также Общий зачет. Подробные условия участия в конкурсе читайте здесь .

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости до официального времени начала матча.

Прогнозы принимаются в формате: "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 7:4".

Конкурс прогнозов UA-Футбол VBET. День 1

18:00 Катар – Эквадор

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.