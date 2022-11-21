 Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты трех матчей понедельника ᐉ UA-Футбол
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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты трех матчей понедельника

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

День 2

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты трех матчей понедельника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с букмекерской компанией VBET продолжают конкурс прогнозов, в котором вы можете выиграть ценные подарки, а также реальные деньги. Напомним, что для победы достаточно просто сделать больше других участников правильных прогнозов на матчи ЧМ. Подробные условия мы рассказывали здесь.

Пять пользователей точно угадали результат первого матча на ЧМ между Катаром и Эквадором. Но это всего один шаг, а впереди еще 63. В понедельник, 21 ноября, состоятся еще три матча на Чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня.

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2".

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 2

15:00 Англия – Иран
18:00 Сенегал – Нидерланды
21:00 США - Уэльс

Сделать реальные ставки на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

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Комментарии (38)
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Smooth da Hustler (Львів)
21.11.2022 в 10:12
Англія-Іран 3:1,Сенегал-Нідерланди 1:2, Сша-Вельс 2:0
Ответить
0
0
Joker_ck (Черкассы)
21.11.2022 в 10:03
Англія - Іран 3:0, Сенегал - Нідерланди 0:2, США - Вельс 2:1
Ответить
0
0
waldemar13 (Червоноград)
21.11.2022 в 09:52
Англія - Іран 1:0, Сенегал - Нідерланди 0:1, США - Уельс 1:1
Ответить
0
0
yul1aw (Чернівці)
21.11.2022 в 09:51
Англія - Іран 3:0 , Сенегал - Нідерланди 0:3; США - Вельс 1:2
Ответить
0
0
3584589248 (кельменці)
21.11.2022 в 09:51
Англія-Іран 2:1 Сенегал-Нідерланд 1:2 США-Уельс 0:1
Ответить
0
0
VOVA777Lviv (Lviv)
21.11.2022 в 09:48
Англія - Іран 2:0Сенегал - Нідерланди 0:2США - Вельс 1:1
Ответить
0
0
Oleh_6743657345983 (Підбуж)
21.11.2022 в 09:32
Англія - Іран 3:0; Сенегал - Нідерланди 1:2; США - Вельс 2:1
Ответить
0
0
Кузя_007 (Киев)
21.11.2022 в 09:31
Англія - Іран 2:1Сенегал - Нідерланди 0:1США - Вельс 1:1
Ответить
0
0
bullsaye (Львів)
21.11.2022 в 09:27
Англия – Иран 0:2Сенегал – Нидерланды 1:2 США - Уэльс 1:1
Ответить
0
0
JackSparrow17 (Івано-Франківськ)
21.11.2022 в 09:18
Англія 2-0 ІранСенегал 0-1 НідерландиСША 0-1 Уельс
Ответить
0
0
Oleja_UA (Дніпро)
21.11.2022 в 09:17
Англія-Іран 2:0Сенегал-Нідерланди 1:2США-Уельс 1:0
Ответить
0
0
dimonlys (Николаев)
21.11.2022 в 09:16
Англія - Іран 2:0 Сенегал - Нідерланди 0:2 США - Уельс 1:1
Ответить
0
0
20alex70 (Мелитополь)
21.11.2022 в 09:11
АНГЛИЯ-ИРАН 5-0 СЕНЕГАЛ-НИДЕРЛАНДЫ 0-3 США-УЭЛЬС 1-1
Ответить
0
0
ТОПетрович (Ніжин)
21.11.2022 в 09:04
Англія-Іран 3:0;Сенегал-Нідерланди 1:3;США-Вельс 2:2
Ответить
0
0
Rudolf_Diesel
21.11.2022 в 09:01
Англія - Іран 2:0; Сенегал - Нідерланди 1:3; США - Вельс 1:1
Ответить
0
0
wowamwl (Kewr)
21.11.2022 в 08:58
Англія - Іран 3:1;Сенегал - Нідерланди 1:4;США - Вельс 2:1
Ответить
0
0
avatar
Семйон Ігор (UA-Футбол)
21.11.2022 в 08:53
Англія - Іран 1:0;Сенегал - Нідерланди 1:3;США - Вельс 0:0
Ответить
0
0
Sasa091
21.11.2022 в 08:52
Англія-Іран 2:0; Сенегал-Нідерланди 0-2; США- Уельс 0:2
Ответить
0
0
1ROZUF (КривийРіг)
21.11.2022 в 08:50
Англія-Іран 3:1; Сенегал - Нідерланди 1:1; США - Уельс 2:2
Ответить
0
0
Хиденг (Днепр)
21.11.2022 в 08:36
Англия – Иран 1:0; Сенегал – Нидерланды 0:1; США - Уэльс 1:0
Ответить
0
0
UKRFAN82 (Бровари)
21.11.2022 в 08:30
Англія - Іран 1-0Сенегал - Нідерланди 0-2США - Уельс 1-1
Ответить
0
0
Alexad (Кропивницький (Киров)
21.11.2022 в 08:28
Англія - Іран 3-0Сенегал - Нідерланди 1-2США - Уельс 1-1
Ответить
0
0
Igor P. (Иршанск)
21.11.2022 в 08:24
Англія - Іран 2:0 Сенегал - Нідерланди 1:3 США - Вельс 1:0
Ответить
0
0
October1986 (Николаев-Краматорск)
21.11.2022 в 08:07
Англия Иран 2:0Сенегал Нидерланды 2:3США Уэльс 1:1
Ответить
0
0
Krug11 (Охтирка)
21.11.2022 в 08:07
"Англія - Іран 3:0". "Сенегал - Нідерланди 0:2". "США - Уельс 1:1".
Ответить
0
0
Kela (Одесса)
21.11.2022 в 08:04
Англія - Іран 4:0, Сенегал - Нідерланди 0:2, США - Уельс 0:1
Ответить
0
0
pikachu02 (Київ)
21.11.2022 в 08:02
Англія - Іран 3:0, Сенегал - Нідерланди 1:2, США - Вельс 1:1
Ответить
0
0
kravaserega (Kyiv)
21.11.2022 в 07:57
Англія - Іран 2:0 Сенегал - Нідерланди 1:2 США - Уельс 0:1
Ответить
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
21.11.2022 в 07:50
Англія - Іран 2:0Сенегал - Нідерланди 1:3США - Уельс 1:1
Ответить
0
0
ZILI (Тернопіль)
21.11.2022 в 07:45
Англія - Іран 2:0 Сенегал - Нідерланди 0-1США - Уельс 0-0
Ответить
0
0
overmario (Lviv)
21.11.2022 в 07:41
Англія-Іран 5:0.Сенегал-Нідерланди 1:3.США-Вельс 2:0
Ответить
0
0
mokan83 (Снятин)
21.11.2022 в 07:40
Англія-Іран 3-0Сенегал-Нідерланди 2-3США-Вельс 1-1
Ответить
0
0
S_Shvets (Киев)
21.11.2022 в 07:36
Англія - Іран 3:0 Сенегал - Нідерланди 2:2 США - Вельс 1:2
Ответить
0
0
Alex_son (Александрия- Киев)
21.11.2022 в 07:36
Англия 5 -0 ИранСенегал 0 -3 НидерландыСША 0-0 Уельс
Ответить
0
0
nak777 (Almunecar)
21.11.2022 в 07:32
Англія - Іран 4:0 Сенегал - Нідерланди 1:3 США - Уельс 2:2
Ответить
0
0
Dref2012 (Рівне)
21.11.2022 в 07:22
Англія-Іран 2:0 Сенегал-Нідерланди 1:3 США-Уельс 1:1
Ответить
0
0
Waleron (Одеса)
21.11.2022 в 07:19
Англія - Іран 3:0Сенегал - Нідерланди 1-3США - Уельс 1-2
Ответить
0
0
Fox1984 (Івано-Франківськ)
21.11.2022 в 07:17
Англія - Іран 2:0Сенегал - Нідерланди 1-3США - Уельс 1-0
Ответить
0
0

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