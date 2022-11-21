Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты трех матчей понедельника

UA-Футбол вместе с букмекерской компанией VBET продолжают конкурс прогнозов, в котором вы можете выиграть ценные подарки, а также реальные деньги. Напомним, что для победы достаточно просто сделать больше других участников правильных прогнозов на матчи ЧМ. Подробные условия мы рассказывали здесь .

Пять пользователей точно угадали результат первого матча на ЧМ между Катаром и Эквадором. Но это всего один шаг, а впереди еще 63. В понедельник, 21 ноября, состоятся еще три матча на Чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня.

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2".

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 2

15:00 Англия – Иран

18:00 Сенегал – Нидерланды

21:00 США - Уэльс

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