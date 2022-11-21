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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты трех матчей понедельника
День 2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол вместе с букмекерской компанией VBET продолжают конкурс прогнозов, в котором вы можете выиграть ценные подарки, а также реальные деньги. Напомним, что для победы достаточно просто сделать больше других участников правильных прогнозов на матчи ЧМ. Подробные условия мы рассказывали
Пять пользователей точно угадали результат первого матча на ЧМ между Катаром и Эквадором. Но это всего один шаг, а впереди еще 63. В понедельник, 21 ноября, состоятся еще три матча на Чемпионате мира 2022 года.
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня.
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2".
15:00 Англия – Иран
18:00 Сенегал – Нидерланды
21:00 США - Уэльс
Сделать реальные ставки на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.
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