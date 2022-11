Сака – первый игрок Арсенала, забивший на ЧМ за Англию, с 2002-го года

Полузащитник "Арсенала" Букайо Сака забил второй гол Англии в ворота Ирана (3:0, второй тайм). Этот мяч стал первым для "гуннеров" за сборную Англии с 2002-го года.

Тогда, на чемпионате мира в Корее свой гол забил защитник "Арсенала" Сол Кэмпбэл.

Bukayo Saka is the first Arsenal player to score a World Cup goal for England since Sol Campbell against Sweden in 2002. ????#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bLPvZWGkw9