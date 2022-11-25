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Ван Дейк против Валенсии. Составы сборных на матч Нидерланды – Эквадор
Выстоит ли Эквадор против Нидерландов?
Фото: twitter.com/OnsOranje
Сборные объявили свои составы на матч Нидерланды – Эквадор. Игра второго тура группы А стартует в 18:00.
Состав Нидерландов:
- Аке Н.
- Бергвейн С.
- Блинд Д.
- Ван Дейк В. (К)
- Гакпо К.
- Дамфрис Д.
- де Йонг Ф.
- Классен Д.
- Копмайнерс Т.
- Нопперт А. (В)
- Тимбер Ю.
Our ????????????????-???????? for #NEDECU! ????????#NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/0Jwy4jNgSL— OnsOranje (@OnsOranje) November 25, 2022
Состав Эквадора:
- Валенсия Э. (К)
- Галиндес Е. (В)
- Эстрада М.
- Эступиньян П.
- Инкапье П.
- Кайседо М.
- Мендес Дж.
- Плата Г.
- Поросо Дж.
- Пресиадо А.
- Торрес Ф.
???? ¡Alineación de #LaTri!— La Tri ???????? (@LaTri) November 25, 2022
???? @OnsOranje
???? Estadio Internacional Jalifa
???? Fecha # 2
???? 11h00 (ECU)
???? #FIFAWorldCup #HaremosHistoria???????? pic.twitter.com/jODMCJEqtI
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