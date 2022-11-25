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Ван Дейк против Валенсии. Составы сборных на матч Нидерланды – Эквадор

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Выстоит ли Эквадор против Нидерландов?

Ван Дейк против Валенсии. Составы сборных на матч Нидерланды – Эквадор

Фото: twitter.com/OnsOranje

Новина українською

Сборные объявили свои составы на матч Нидерланды – Эквадор. Игра второго тура группы А стартует в 18:00.

Состав Нидерландов:

  1. Аке Н.
  2. Бергвейн С.
  3. Блинд Д.
  4. Ван Дейк В. (К)
  5. Гакпо К.
  6. Дамфрис Д.
  7. де Йонг Ф.
  8. Классен Д.
  9. Копмайнерс Т.
  10. Нопперт А. (В)
  11. Тимбер Ю.

Состав Эквадора:

  1. Валенсия Э. (К)
  2. Галиндес Е. (В)
  3. Эстрада М.
  4. Эступиньян П.
  5. Инкапье П.
  6. Кайседо М.
  7. Мендес Дж.
  8. Плата Г.
  9. Поросо Дж.
  10. Пресиадо А.
  11. Торрес Ф.
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В статье: Нидерланды Эквадор Чемпионат мира 2022
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