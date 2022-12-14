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Льорис о полуфинале с Марокко: На таком уровне не бывает совпадений. Относится можно только с восхищением и уважением
В стане Les Bleus нет недооценки соперника
Фото: twitter.com/equipedefrance
Капитан сборной Франции Уго Льорис высказался о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира против Марокко. "Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти себя", – сказал голкипер.
"Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Когда вы побеждаете Бельгию, Испанию и Португалию, это потому, что в команде и на поле присутствует дух.
Будет раскаленная атмосфера (на трибунах), но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно. Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти самих себя", – заявил Льорис.
Матч начнется в 21:00.
Победитель противостояния 18-го декабря сыграет в финале с Аргентиной, а проигравший – уже 17-го в матче за третье место с Хорватией.
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