  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Льорис о полуфинале с Марокко: На таком уровне не бывает совпадений. Относится можно только с восхищением и уважением
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льорис о полуфинале с Марокко: На таком уровне не бывает совпадений. Относится можно только с восхищением и уважением

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

В стане Les Bleus нет недооценки соперника

Льорис о полуфинале с Марокко: На таком уровне не бывает совпадений. Относится можно только с восхищением и уважением

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Капитан сборной Франции Уго Льорис высказался о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира против Марокко. "Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти себя", – сказал голкипер.

"Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Когда вы побеждаете Бельгию, Испанию и Португалию, это потому, что в команде и на поле присутствует дух.

Будет раскаленная атмосфера (на трибунах), но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно. Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти самих себя", – заявил Льорис.

Матч начнется в 21:00.

Победитель противостояния 18-го декабря сыграет в финале с Аргентиной, а проигравший – уже 17-го в матче за третье место с Хорватией.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Уго Льорис Марокко Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде