Льорис о полуфинале с Марокко: На таком уровне не бывает совпадений. Относится можно только с восхищением и уважением

Капитан сборной Франции Уго Льорис высказался о предстоящем матче полуфинала чемпионата мира против Марокко. "Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти себя", – сказал голкипер.

"Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Когда вы побеждаете Бельгию, Испанию и Португалию, это потому, что в команде и на поле присутствует дух.

Будет раскаленная атмосфера (на трибунах), но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно. Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти самих себя", – заявил Льорис.

Матч начнется в 21:00.

Победитель противостояния 18-го декабря сыграет в финале с Аргентиной, а проигравший – уже 17-го в матче за третье место с Хорватией.