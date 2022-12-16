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Месси расхвалил юную звезду сборной Аргентины: Для нас он удивительное открытие
Лео нашел себе наследника?
фото - Getty Images
Все внимание в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022, конечно, приковано к Лионелю Месси. Но сам капитан небесно-голубых хвалит своих партнеров. Особо лидер отметил молодого форварда Хулиана Альвареса.
"Никто не мог представить, что Хулиан будет иметь такую важность, которую он продемонстрировал. Помощь, которую он оказывает команде, - это невероятно.
В течение всего Чемпионата мира, в том числе в полуфинале, он был экстраординарным. Он управлял всем. Он сражался за все, создавал моменты. Для нас он был удивительным открытием, и он заслуживает всего, что с ним произошло, потому что он прекрасный парень", цитирует Месси Manchester Evening News.
Напомним, что Хулиан Альварес, летом перешедший из "Ривер Плейт" в "Манчестер Сити" за 20 млн фунтов, дебютировал в составе сборной в 2021-м. Он уже успел сыграть в 18 матчах и отличиться семью голами. На ЧМ-2022 форвард забил четыре гола и отдал результативную передачу. В игре с Хорватией он заработал пенальти, который реализовал Месси, а также отличился дублем.
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