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3:2! Месси выводит Аргентину вперед. ВІДЕО

Чемпионат мира FIFA
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5-я точка Варана спасает южноамериканцев

3:2! Месси выводит Аргентину вперед. ВІДЕО

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины (3:2, экстра-таймы).

На 108-й минуте Лео Месси забил свой второй мяч в этой игре - капитан южноамериканцев сыграл на добивании после удара Лаутаро Мартинеса.

3:2! Месси выводит Аргентину вперед. ВІДЕО - изображение 1
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В статье: Лионель Месси Аргентина Франция
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