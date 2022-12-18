3:2! Месси выводит Аргентину вперед. ВІДЕО

В финальном поединке Чемпионата мира в Катаре сборная Франции играет против национальной команды Аргентины (3:2, экстра-таймы).

На 108-й минуте Лео Месси забил свой второй мяч в этой игре - капитан южноамериканцев сыграл на добивании после удара Лаутаро Мартинеса.