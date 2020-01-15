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Звездный футболист Барселоны расстался с девушкой, ради которой ушел из семьи. ФОТО

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Но горевать игроку некогда.

Звездный футболист Барселоны расстался с девушкой, ради которой ушел из семьи. ФОТО
UA-Футбол
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У Артуро Видаля наступил непростой период в жизни.

Эпопея с его переходом в миланский "Интер" усложняется судебными тяжбами с "Барселоной", а нынешние партнеры по команде просят его остаться в Каталонии.

Ко всему прочему, игрок еще и с девушкой расстался.

I adore you! . LOVE YOU! .

Публикация от Sonia Isaza (@niaisazaoficial)

С эффектной фитнес-моделью Соней Исазой чилиец сошелся в 2018-м году.

Как утверждает ряд СМИ, именно с колумбийской красоткой Артуро изменял жене и ради нее же позже ушел из семьи.

Epa caballito!! #PUROLOVE

Публикация от Sonia Isaza (@niaisazaoficial)

Теперь же молодые люди отписались друг от друга в социальных сетях, а девушка опубликовала у себя в сторис ряд песен о разбитом сердце и несчастной любви.

Насколько стало известно, пара не выдержала отношений на расстоянии – пока Видаль продолжает активную карьеру в Европе, Исаза живет в Колумбии.

И если Соня продолжает грустить об ушедшей любви, то Артуро уже весело проводит время с сыном.

Похоже, уже понятно, кто стал инициатором расставания.

P.S. А возможно он просто не смог смириться с тем, что у нее бицепс больше, чем у него.

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В статье: Артуро Видаль Серия А Барселона Интер (Милан) Ла Лига вТренде
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