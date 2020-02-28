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Роскошная жизнь: как живет Эрлинг Холанд. Кумиры, зарплата, хобби, семья, друзья, авто, дом

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Новое видео от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет Эрлинг Холанд. Кумиры, зарплата, хобби, семья, друзья, авто, дом
Новина українською

Всем привет, друзья. Сегодня Фолстен в своем новом видео расскажет, как выглядит роскошная жизнь Эрлинга Холанда — нападающего дортмундской "Боруссии", который ставит на колени любого соперника шмелей.

В этом ролике вы увидите, как и где живет Холанд, с кем дружит юный футболист, кто является кумиром Холанда, чем занимается Холанд помимо футбола, на чем ездит, кто его отец и многое другое.

Приятного просмотра!

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Фолстен Эрлинг Холанд
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