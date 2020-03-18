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Невероятная украинская красотка-арбитр поражает сходством с голливудской актрисой. ФОТО

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Действительно легко спутать.

Невероятная украинская красотка-арбитр поражает сходством с голливудской актрисой. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Многие поклонники кино хорошо знают актрису Милу Кунис.

Но мало кто знает, что голливудская звезда родилась в Украине, а точнее в Черновцах.

Невероятная украинская красотка-арбитр поражает сходством с голливудской актрисой. ФОТО - изображение 1

И еще меньше людей в курсе, что ее до сих пор можно встретить на улицах этого замечательного города.

Во всяком случае, именно так думают те, кто видит Ирину Рачинскую.

6 років, як одна мить.. . Ще один етап в житті пройдено ! Ступінь магістра - здобуто! . Можу з гордістю та впевненістю сказати, що навчалася на найкращому факультеті! @ffktzl Вдячна за таке насичене цікавими подіями студентське життя, за людей, яких я зараз можу назвати найкращими друзями та викладачів, які стали наставниками, не тільки в навчанні, але і в житті! . . І як писала Ліна Костенко: "І кожен фініш – це, по суті, старт" Так що, гайс, вперед до підкорення нових вершин!

Публикация от Irina Rachynska (@_iren_r)

Девушка работает арбитром на матчах молодежных первенств и внешне очень похожа на известную актрису.

Ее саму такие сравнения нисколько не смущают – она наоборот, не стесняется только подчеркивать внешнее сходство.

А как вы считаете – похожи?

My life . . @pavlokyiv

Публикация от Irina Rachynska (@_iren_r)

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В статье: УПЛ Украинская Премьер-лига вТренде
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