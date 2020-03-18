Невероятная украинская красотка-арбитр поражает сходством с голливудской актрисой. ФОТО
Действительно легко спутать.
Многие поклонники кино хорошо знают актрису Милу Кунис.
Но мало кто знает, что голливудская звезда родилась в Украине, а точнее в Черновцах.
И еще меньше людей в курсе, что ее до сих пор можно встретить на улицах этого замечательного города.
Во всяком случае, именно так думают те, кто видит Ирину Рачинскую.
6 років, як одна мить.. . Ще один етап в житті пройдено ! Ступінь магістра - здобуто! . Можу з гордістю та впевненістю сказати, що навчалася на найкращому факультеті! @ffktzl Вдячна за таке насичене цікавими подіями студентське життя, за людей, яких я зараз можу назвати найкращими друзями та викладачів, які стали наставниками, не тільки в навчанні, але і в житті! . . І як писала Ліна Костенко: "І кожен фініш – це, по суті, старт" Так що, гайс, вперед до підкорення нових вершин!
Девушка работает арбитром на матчах молодежных первенств и внешне очень похожа на известную актрису.
Ее саму такие сравнения нисколько не смущают – она наоборот, не стесняется только подчеркивать внешнее сходство.
А как вы считаете – похожи?
Доволі часто чую , що маю неабияку схожість з Мілою Куніс ) . А як вважаєте ви?) До речі, вона також з Чернівців) . Дякую @beninbeni , ти майстер своєї справи . Всім-всім дуже вдячна за таку велику кількість приємних слів ???? обійняла кожного . https://m.ua.tribuna.com/tribuna/blogs/socialfootball/2752047.html?utm_source=telegram&utm_medium=flagman&utm_author=shp