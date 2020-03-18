Невероятная украинская красотка-арбитр поражает сходством с голливудской актрисой. ФОТО

Многие поклонники кино хорошо знают актрису Милу Кунис.

Но мало кто знает, что голливудская звезда родилась в Украине, а точнее в Черновцах.

И еще меньше людей в курсе, что ее до сих пор можно встретить на улицах этого замечательного города.

Во всяком случае, именно так думают те, кто видит Ирину Рачинскую.

Девушка работает арбитром на матчах молодежных первенств и внешне очень похожа на известную актрису.

Ее саму такие сравнения нисколько не смущают – она наоборот, не стесняется только подчеркивать внешнее сходство.

А как вы считаете – похожи?