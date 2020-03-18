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Известный футболист находится в тяжелом состоянии после случайного падения в баре

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Игрок борется за жизнь.

Известный футболист находится в тяжелом состоянии после случайного падения в баре
UA-Футбол
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Питер Уиттингем – настоящая легенда "Кардиффа".

Полузащитник отдал "синим птицам" более десяти лет карьеры и сыграл более 400 матчей во всех турнирах.

А на днях появились слухи о том, что футболист умер.

Известный футболист находится в тяжелом состоянии после случайного падения в баре - изображение 1

Впрочем, вскоре эта информация была опровергнута, но игрок все же находится в тяжелом состоянии.

Как удалось узнать местным СМИ, инцидент произошел в одном из баров Барри – небольшом городке в 11 километрах от Кардиффа.

Полиция и скорая приехали на вызов – мужчина упал и долго находился без сознания.

В нем опознали футболиста и доставили в больницу.

Известный футболист находится в тяжелом состоянии после случайного падения в баре - изображение 2

На этом этапе и поползли слухи про смерть игрока, но все же он жив и борется за жизнь.

Поклонники "Кардиффа" уже наводнили твиттер с пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления.

Жена Питера сейчас беременна.

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В статье: Английская Премьер-лига Питер Уиттингем вТренде Кардифф
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