Известный футболист находится в тяжелом состоянии после случайного падения в баре
Игрок борется за жизнь.
Питер Уиттингем – настоящая легенда "Кардиффа".
Полузащитник отдал "синим птицам" более десяти лет карьеры и сыграл более 400 матчей во всех турнирах.
А на днях появились слухи о том, что футболист умер.
Впрочем, вскоре эта информация была опровергнута, но игрок все же находится в тяжелом состоянии.
Как удалось узнать местным СМИ, инцидент произошел в одном из баров Барри – небольшом городке в 11 километрах от Кардиффа.
Полиция и скорая приехали на вызов – мужчина упал и долго находился без сознания.
В нем опознали футболиста и доставили в больницу.
На этом этапе и поползли слухи про смерть игрока, но все же он жив и борется за жизнь.
Поклонники "Кардиффа" уже наводнили твиттер с пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления.
Жена Питера сейчас беременна.