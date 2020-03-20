Роскошная жизнь: как живет Ромелу Лукаку в Италии
Новое видео от Фолстена
Всем привет, друзья.
В нвоом ролике от Фолстена вы увидите роскошную жизнь Ромелу Лукаку, или богатую жизнь Лукаку, как вам будет удобнее. В видосе вы узнаете о дружбе Лукаку и Погба, как форвард сборной Бельгии стал отцом-одиночкой, почему Лукаку живет с мамой, обожает рэп и насколько хорошо он играет в баскетбол. Ну и конечно же будут показаны его крутые автомобили.
Приятного просмотра!
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