Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО

Вратари в АПЛ – самые душевные ребята.

В Уотфорде все без ума от Бена Фостера, который регулярно проявляет себя супергероем не только на поле, но и за его пределами.

Не отстает от него и Висенте Гуаита.

Страж ворот "Кристал Пэлас" отметился еще в декабре, встретившись с 8-летним фанатом "орлов", у которого умерла мама.

Дэниэл всегда мечтал стать вратарем, а потому Гуаита позволил ему поучаствовать в традиционном челлендже в перерыве матча с "Вест Хэмом".

Мальчик встал в ворота и отбил пенальти, а потом поиграл в мяч с футболистами.

Нет смысла говорить, что ребенок был в восторге.

А в прошлом месяце испанец снова отличился с лучшей стороны.

Футболист увидел твит болельщика "орлов", который жаловался на то, что его дочь обижают в школе.

Висенте связался с мужчиной, встретился с его дочерью, подарил ей подарки от клуба и пригласил на следующий матч "Пэлас".

Только респект!