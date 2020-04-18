  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Заряд позитива.

Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Вратари в АПЛ – самые душевные ребята.

В Уотфорде все без ума от Бена Фостера, который регулярно проявляет себя супергероем не только на поле, но и за его пределами.

Не отстает от него и Висенте Гуаита.

Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО - изображение 1

Страж ворот "Кристал Пэлас" отметился еще в декабре, встретившись с 8-летним фанатом "орлов", у которого умерла мама.

Дэниэл всегда мечтал стать вратарем, а потому Гуаита позволил ему поучаствовать в традиционном челлендже в перерыве матча с "Вест Хэмом".

Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО - изображение 2

Мальчик встал в ворота и отбил пенальти, а потом поиграл в мяч с футболистами.

Нет смысла говорить, что ребенок был в восторге.

Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО - изображение 3

А в прошлом месяце испанец снова отличился с лучшей стороны.

Футболист увидел твит болельщика "орлов", который жаловался на то, что его дочь обижают в школе.

Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО - изображение 4

Висенте связался с мужчиной, встретился с его дочерью, подарил ей подарки от клуба и пригласил на следующий матч "Пэлас".

Только респект!

Вратари в АПЛ - космос. Порция доброты от лидера Кристал Пэлас. ФОТО - изображение 5
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Висенте Гуаита Кристал Пэлас (Лондон) вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...