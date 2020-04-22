Месут Озил - один из самых щедрых футболистов АПЛ. Спасает детей и кормит бездомных. ФОТО

Месут Озил уже привык быть отрицательным персонажем.

Немец уже не первый год регулярно критикуется за свои выступления на поле, а теперь футболист нарвался и во время карантина, став одним из немногих игроков "Арсенала", которые отказались урезать свою зарплату на 12,5%.

Это сразу же обрушило на него новую волну критики: от Гари Невилла и Джейми Каррагера до обычных пользователей социальных сетей.

Однако, в этой ситуации не все так однозначно.

Агент игрока Эркут Согут уже выступил с вполне конкретным заявлением, краткая суть которого – клуб и так не обанкротиться, а свой социальный долг игрок отдает в виде регулярных благотворительных пожертвований.

В день своей свадьбы с актрисой Амине Гульче прошлым летом футболист пообещал профинансировать 1000 операций для тяжелобольных детей по всему миру.

"Слушай Эркут, я и так много зарабатываю и не могу потратить все на себя, потому я должен отдавать. Мне повезло быть футболистом и мы с Амине обязаны сделать хоть что-то для тех, кому повезло меньше", - приводит слова Озила его агент.

Помимо этого, в прошлом году Месут накормил более 100 000 бездомных в 16 лагерях Турции и Сирии.

Футболист оплатил еду, а Красный Крест доставил ее нуждающимся.

Это далеко не первые задокументированные благие дела немца.

Ранее стало известно, что он отказался от призовых за титул чемпиона мира 2014-го года (около 300 тысяч евро) и отдал их на лечение больных детей Бразилии.

Широко известной в Англии стала история о теплой дружбе между футболистом и 6-летним фанатом клуба Чарли, который боролся с раком.

Месут услышал о мечте ребенка побывать на матче "канониров", пригласил его в VIP-ложу на матч с "Сандерлендом", после которого лично пообщался с ним и в дальнейшем оплачивал его лечение.

К сожалению, в 2018-м Чарли не стало, что стало большим ударом для футболиста.

Кроме того, Озил постоянно сотрудничает с благотворительной организацией Rays of Sunshine и хосписом Barnet, которым отсылает ежемесячные платежи и приходит сам.

А в родном городке родителей Месута Девреке сейчас строится пятиэтажная академия, в которой дети смогут заниматься футболом и параллельно получать необходимые знания.

Исходя из всего этого, язык не поворачивается назвать Озила законченным скрягой, который трясется над каждой копейкой.

Скорее, ситуация здесь куда глубже и лежит в плоскости отношений игроки и клуба, а также личных убеждений футболиста, а не в банальной жадности.