Месут Озил - один из самых щедрых футболистов АПЛ. Спасает детей и кормит бездомных. ФОТО
В истории с отказом от снижения зарплат не все так просто.
Месут Озил уже привык быть отрицательным персонажем.
Немец уже не первый год регулярно критикуется за свои выступления на поле, а теперь футболист нарвался и во время карантина, став одним из немногих игроков "Арсенала", которые отказались урезать свою зарплату на 12,5%.
Это сразу же обрушило на него новую волну критики: от Гари Невилла и Джейми Каррагера до обычных пользователей социальных сетей.
Однако, в этой ситуации не все так однозначно.
Агент игрока Эркут Согут уже выступил с вполне конкретным заявлением, краткая суть которого – клуб и так не обанкротиться, а свой социальный долг игрок отдает в виде регулярных благотворительных пожертвований.
В день своей свадьбы с актрисой Амине Гульче прошлым летом футболист пообещал профинансировать 1000 операций для тяжелобольных детей по всему миру.
"Слушай Эркут, я и так много зарабатываю и не могу потратить все на себя, потому я должен отдавать. Мне повезло быть футболистом и мы с Амине обязаны сделать хоть что-то для тех, кому повезло меньше", - приводит слова Озила его агент.
Помимо этого, в прошлом году Месут накормил более 100 000 бездомных в 16 лагерях Турции и Сирии.
Футболист оплатил еду, а Красный Крест доставил ее нуждающимся.
Это далеко не первые задокументированные благие дела немца.
Ранее стало известно, что он отказался от призовых за титул чемпиона мира 2014-го года (около 300 тысяч евро) и отдал их на лечение больных детей Бразилии.
Широко известной в Англии стала история о теплой дружбе между футболистом и 6-летним фанатом клуба Чарли, который боролся с раком.
Месут услышал о мечте ребенка побывать на матче "канониров", пригласил его в VIP-ложу на матч с "Сандерлендом", после которого лично пообщался с ним и в дальнейшем оплачивал его лечение.
К сожалению, в 2018-м Чарли не стало, что стало большим ударом для футболиста.
Кроме того, Озил постоянно сотрудничает с благотворительной организацией Rays of Sunshine и хосписом Barnet, которым отсылает ежемесячные платежи и приходит сам.
А в родном городке родителей Месута Девреке сейчас строится пятиэтажная академия, в которой дети смогут заниматься футболом и параллельно получать необходимые знания.
Исходя из всего этого, язык не поворачивается назвать Озила законченным скрягой, который трясется над каждой копейкой.
Скорее, ситуация здесь куда глубже и лежит в плоскости отношений игроки и клуба, а также личных убеждений футболиста, а не в банальной жадности.